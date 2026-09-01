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Constructeurs

Les commandes ont bondi de 30 % durant l'été 2026

Publié le 1 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec 215 719 signatures enregistrées durant les mois de juillet et août 2026, les commandes de véhicules particuliers ont progressé de 30 %. En revanche, celles d'utilitaires légers ont plongé de 9,8 %, avec seulement 33 138 décisions d'achat.
Commandes de véhicules neufs août 2026
Durant l'été 2026, les commandes de VP ont augmenté de 30 %, avec 215 719 signatures enregistrées. ©Renault

Alors que le marché VP a vu ses immatriculations gagner 7,4 % en août 2026, le niveau des commandes est encore meilleur. De bon augure pour la suite.

 

En effet, durant les deux mois d'été, elles ont bondi de 30 %, avec 215 719 signatures de bons de commandes. C'est 49 811 de plus qu'un an plus tôt.

 

Le mois de juillet a été particulièrement dynamique avec un bond de 40,3 % (133 343 unités) alors que le mois d'août a tout de même affiché +15,9 % (82 376 unités).

 

Depuis le début de l'exercice, elles sont en augmentation de 8,8 % (1 118 718 unités) alors que les immatriculations progressent de 3 % (1 078 325 unités).

 

 

En revanche la situation sur le marché du VUL est bien différente. Après un repli de 2,7 % en juillet 2026, les commandes ont plongé de 18,7 % en août, avec seulement 13 105 bons enregistrés.

 

Durant les deux mois estivaux, la chute est donc de 9,8 %, avec 33 138 VUL commandés. Depuis janvier, la baisse n'est que de 0,3 %, avec 180 430 unités.

 

Des tendances logiquement en corrélation avec le marché VUL qui a dévissé de 15,3 % en août mais qui limite la casse au cumul, avec seulement 5,5 % de perdus et 222 735 immatriculations.

 

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