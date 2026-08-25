Marché français : croissance en vue en août 2026

À cinq jours de la clôture des immatriculations pour le mois d'août, le marché français est bien orienté.

En effet, selon les chiffres de AAA Data, au soir du 24 août 2026, 53 771 immatriculations avaient été enregistrées. Soit une croissance de 3,1 % par rapport à l'année passée.

Depuis janvier, la croissance est de 2,7 %, avec 1 037 745 mises à la route, contre 1 010 735 après huit mois en 2025.

Dacia plonge de 22,7 %

Dans ce contexte plutôt porteur du mois d'août, il y a naturellement des fortunes diverses. Stellantis fait un peu moins bien que le marché avec un repli de 3,4 % et 9 671 unités.

L'envolée mensuelle de Fiat (+111,11 %), avec 988 unités jusqu'ici, ou encore les bonnes performances d'Alfa Romeo (+45 %) et Lancia (+475 %), ne suffisent pas à compenser le retard de Peugeot (-9,25 %), de Citroën (-5,95 %) ou encore d'Opel (-20,9 %).

Le groupe Renault n'est pas à la fête non plus avec une chute de 11,4 % à cinq jours de la clôture. La marque au losange résiste avec seulement -3,7 %, alors que Dacia plonge encore avec un volume d'immatriculations en baisse de 22,7 %.

Alpine conserve sa bonne dynamique, avec +65,9 %, mais avec un volume mesuré de 214 unités.

Le premium dans le dur

Parmi les autres grands groupes, Volkswagen affiche une croissance de 4,4 %. La marque VW gagne 5,5 %, mais la performance notable, depuis de longs mois déjà, est à mettre à l'actif de Skoda qui affiche +39,6 %. De quoi engranger une part de marché de 4,55 % jusqu'ici.

Toyota (-10 %), Hyundai (-31,7 %) ou encore Ford (-30,6 %) ne sont pas parties pour réaliser un bon mois d'août.

Mais il y a aussi des gagnants. Ainsi Tesla, avec 3 303 immatriculations, progresse de 269,8 %, Kia affiche une croissance de 5,3 %, Volvo +47,9 %, Smart +115,6 %, Honda +57,1 % ou encore Nissan +20,5 %.

Dans l'univers premium, Audi est pour l'heure à -24,3 %, alors que BMW-Mini sont à -14,9 % et Mercedes-Benz grignote avec un repli de seulement 0,6 %.

Les chinois toujours en forme

Sans réelle surprise, les marques chinoises restent en forte croissance. Avec 1 263 unités, MG progresse de 7,7 %. À quelques encâblures derrière, avec 1 210 unités mensuelles, BYD grimpe encore de 116,8 %.

XPeng, avec un volume de 394 unités, bondit de 248,7 %. Leapmotor commence aussi à trouver un peu de rendement avec 271 unités et une croissance de 230,5 %.

Le VUL en panne

Alors que le marché du VP est donc positif jusqu'ici, celui des VUL s'enfonce dans la crise. Après 16 jours ouvrés, sur les 20 que compte le mois d'août, les immatriculations plongent de 16,6 %, avec 8 608 unités.

Stellantis est à -17,5 %, le groupe Renault à -16 %, Ford à -14,3 % et Volkswagen à -35,7 % !

Parmi les gros faiseurs, seuls Toyota (+4,9 %) et Mercedes-Benz (+10,7 %) sont dans le vert. D'autres marques avec des volumes bien plus faibles sont aussi en croissance, à l'image de Kia (+1 150 %) ou Maxus (+69,2 %).