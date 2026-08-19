L’euphorie électrique remet (presque) les flottes sur les rails

Près de 15 000 immatriculations de voitures électriques ont été recensées sur le marché des flottes en juillet 2026. Un boom de 90 % qui permet aux canaux BtoB d’afficher une croissance de 6,8 % sur le mois écoulé.

Les voitures électriques ont représenté 40 % du marché VP BtoB en juillet 2026. ©Adobe Stock-melnik.design

Pour le troisième mois consécutif, les livraisons de voitures particulières (VP) sont orientées à la hausse sur le marché des flottes. Il faut remonter à février 2024 pour trouver la trace d’une telle dynamique sur les canaux BtoB en France. Un phénomène assez rare pour être souligné.

En juillet 2026, les immatriculations de VP ont progressé de 6,8 %, à 37 395 unités. Pour mémoire, la hausse était de 1,1 % en mai (30 802 unités) et de 7 % en juin (44 444). Cela s’avère toutefois encore insuffisant pour basculer la catégorie dans le vert au cumul annuel.

40 % d'électriques en juillet

À fin juillet, les mises à la route de VP reculent de 3,6 %, à 247 652 unités. Rappelons toutefois que le déficit atteignait 10,6 % à l’issue du premier trimestre. Il était encore de 8 % à fin mai.

En attendant un possible retour de la croissance, le marché des flottes s’en remet encore et toujours à l’électrique. Une constante depuis la réforme des avantages en nature de février 2025.

En juillet, les électriques ont représenté 40 % des livraisons de voitures neuves sur les canaux des entreprises, des administrations et des loueurs longue durée, selon AAA Data. Cela représente un volume de 14 943 voitures, en hausse de 90,1 %.

Les hybrides arrivent toujours en tête des solutions privilégiées par les entreprises avec 46 % des immatriculations. La catégorie perd toutefois 3,9 % en juillet, avec 17 190 mises à la route. Seuls les modèles MHEV progressent (+10,5 %, 7 564 unités), tandis que les PHEV perdent 32,7 % (2 612) et les HEV 0,4 % (6 721).

Le diesel à 3,3 % de part de marché

Notons par ailleurs que le diesel ne représente sur le mois écoulé plus que 3,3 % du marché BtoB. L’essence tombe de son côté à 9,5 % de part de marché.

Ainsi, depuis le début de l’année 2026, la dynamique est totalement du côté des électriques. La catégorie cumule 97 105 immatriculations et affiche une hausse de 79,3 %. Sa part de marché atteint 39,2 %. Les hybrides de leur côté cèdent 18,6 %, à 109 128 unités.

Si la catégorie VP donne des signes clairs de reprise, ce n’est pas le cas de celle des véhicules utilitaires légers (VUL). En juillet, ces derniers ont cédé 12,7 %, pour seulement 20 544 livraisons. Le très timide rebond de 0,1 % en juin est balayé.

Les VUL en nette baisse

Les VUL, à la différence des VP, ne peuvent pas encore capitaliser sur la montée en régime des électriques. En juillet, les modèles à batterie ont certes gagné 88,3 %, mais les volumes restent modestes (3 884 unités, 14,8 % de part de marché). Le diesel fait de la résistance avec 69,6 % de pénétration.

Tout espoir n’est pas perdu pour les VUL puisque la baisse des immatriculations se limite à 1,9 % depuis janvier. Ce sont 135 343 utilitaires qui ont été livrés, dont 19 668 électriques cette année.