L’été de la stabilisation pour les flottes

L’activité tend à se stabiliser sur le marché des flottes depuis le mois de juin 2026. Un retour à l’équilibre qui tient surtout à la reprise des mises à la route de voitures particulières. Les utilitaires restent en revanche à la peine. Une tendance qui s’est vérifiée au mois d’août.

26 596 voitures particulières ont été livrées sur les canaux BtoB en août 2026. ©Adobe Stock-Keo

Dire que tout va mieux sur le marché des flottes serait aller un peu vite en besogne. Tous les signaux n’ont pas viré au vert. Mais la situation tend malgré tout à s’améliorer. Les prémices de ce regain de forme remontent au début de l’été. Les mois de juillet et d’août ont confirmé que la tendance était à l’éclaircie sur les canaux BtoB.

Ce redressement est directement lié à la nouvelle dynamique au niveau des voitures particulières, entamé au mois de mai. La catégorie aligne depuis les bonnes performances, y compris en août, un mois généralement peu propice aux reprises d’activité.

+6,5 % pour le VP BtoB en août

Une fois n’est pas coutume, le marché BtoB VP a gagné 6,5 % sur ce mois, avec 26 596 mises à la route, selon AAA Data. L’électrique, c’est désormais une habitude, a tiré le marché avec 11 085 livraisons, à +87,3 %. Cette catégorie a d’ailleurs dépassé les hybrides en part de marché, à 41,7 % contre 41,4 %.

Il manque encore quelques mois pour que les immatriculations annuelles repassent dans le vert. A fin août, ce sont 274 248 voitures particulières qui ont été déployées sur les canaux de la location longue durée, des sociétés et des administrations. Le déficit est de 2,7 % comparé à 2025.

Toujours depuis janvier, notons que 108 190 voitures électriques ont été livrées. Ce volume est supérieur à celui comptabilisé pour toute l’année 2025 (107 093) et constitue donc déjà un record annuel pour le marché des flottes. La réforme des avantages en nature de février 2025 constitue, rappelons-le, un puissant levier d’électrification dans les entreprises.

La tendance est en revanche plus préoccupante pour les utilitaires légers. La catégorie a décroché de 13,9 % en août, à 11 779 unités. Ce qui porte la baisse annuelle à -4,3 %, avec 167 668 immatriculations seulement. L’électrique reste ici limité à 15 % de part de marché, contre 39,4 % pour les VP.

Un déficit VP/VUL qui se résorbe peu à peu

Au cumul VP/VUL, le marché des flottes s’en finalement assez bien avec une baisse limitée à 0,7 % en août. Ce sont 38 375 livraisons qui ont été réalisées sur le mois, dont 12 921 de modèles électriques (33,7 % du marché).

Depuis janvier 2026, les canaux BtoB perdent encore 3,3 %, à 441 916 unités. Nous étions à -6,2 % à l’issue du premier trimestre et à -3,9 % à la fin du premier semestre. La situations s’améliore donc peu à peu, mais il est encore trop tôt pour espérer un retour de la croissance d’ici à la fin de l’année.