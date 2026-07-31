Tous les voyants sont au vert chez Ferrari

Sur la piste, Ferrari est rouge. Mais, lorsque l’on regarde du côté des finances, la firme de Maranello est dans le vert. Le constructeur de voitures de luxe a en effet vu son bénéfice net augmenter de 9 % au deuxième trimestre 2026, à 463 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 8 % sur un an, à 1,94 milliard d'euros.

Des chiffres qui ont dépassé les attentes des analystes alors que la marque italienne a livré 128 voitures de moins qu’il y a un an, soit un total de 3 366 véhicules entre avril et juin 2026. Selon Ferrari, cela est dû au renouvellement de la gamme, avec plus de commandes de F80, 12Cilindri et du SUV Purosangue, au détriment de modèles moins exclusifs comme la 296 GTS ou la Roma Spider.

Mais ce sont surtout les demandes de personnalisation des voitures, avec de coûteuses options choisies par ses riches clients comme des pièces en fibre de carbone ou des cuirs et peintures spéciaux, qui permettent à Ferrari d'améliorer légèrement sa prévision de résultats pour l'année 2026.

Malgré les critiques reçues sur la Luce lors de sa présentation en mai dernier, le premier modèle électrique avance "comme prévu" avec des commandes de la part d'anciens et de nouveaux clients, a indiqué le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna. Le carnet de commandes de la marque italienne est même plein jusqu'à fin 2027, la Ferrari Luce comprise, a indiqué le constructeur sans préciser de chiffre par modèle.

La marge opérationnelle a d’ailleurs légèrement progressé au deuxième trimestre à 39 % (+7 %). Au Moyen-Orient, où les livraisons étaient difficiles à cause de la guerre en cours, Ferrari est revenu "à plein régime", a indiqué son directeur financier Antonio Picca Piccon. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros sur l'année 2026, soit 100 millions d'euros de plus que prévu, et un excédent brut d'exploitation de 2,97 milliards contre 2,93 prévus initialement.

"Nous disposons aujourd'hui de la gamme la plus complète de l'histoire de Ferrari et nous continuons d'observer une demande soutenue, avec un carnet de commandes qui couvre intégralement l'année 2027", a indiqué le directeur général de la marque. Qui poursuit : "Au cours d'un seul trimestre, nous avons présenté la Ferrari Luce et la Ferrari 12Cilindri Manuale, deux voitures de sport très différentes qui incarnent pourtant le même ADN Ferrari et démontrent notre capacité à associer tradition et innovation de manière unique." (Avec AFP)