Ferrari roule toujours à plein régime

Publié le 4 novembre 2025

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Véritable bête de course financière, Ferrari ne connaît pas la crise. La firme de Maranello a en effet vu son bénéfice net augmenter de 1,8 % au troisième trimestre 2025, à 282 millions d’euros. La progression est d’autant plus importante pour son chiffre d’affaires (+7,4 %), qui culmine à 1,8 milliard d’euros.
ferrari logo capot
Ferrari est l'un des rares constructeurs à avoir engrangé des bénéfices au troisième trimestre 2025. ©AdobeStock-Mathias Weil

Sur la piste, Ferrari est rouge. Mais, lorsque l’on regarde du côté des finances, la firme de Maranello est dans le vert. Le constructeur de voitures de luxe a en effet vu son bénéfice net augmenter de 1,8 % au troisième trimestre 2025, à 382 millions d'euros, et dépasser les attentes des analystes, en misant sur des modèles plus prestigieux.

 

La livraison de davantage de modèles SF90 XX et 12 Cilindri, affichés respectivement à plus de 700 000 et 400 000 euros, a amélioré la rentabilité du constructeur, a indiqué sa direction dans un communiqué mardi 4 novembre 2025. Le chiffre d'affaires du constructeur italien a augmenté de 7,4 % sur un an, à 1,8 milliard d'euros.

 

CarJager rachète un spécialiste reconnu des Ferrari de collection

 

Les ventes de la prestigieuse marque au cheval cabré sont pourtant restées stables en volume (+0,5 % sur un an). Au total, 3 401 bolides ont été livrés dans le monde au cours de la période juillet-septembre, dont 34 % de modèles hybrides, indique le constructeur.

 

Le bénéfice net a ainsi atteint 2,14 euros par action, contre 2,06 euros prévus par les analystes selon Factset, pour une marge opérationnelle de 28,4 %. Les marges ont aussi été poussées au troisième trimestre par la demande de personnalisation des voitures, et freinées en partie par les droits de douane américains, a précisé Ferrari.

 

Ferrari enregistre de nouveaux résultats record en 2024

 

Les investisseurs ont salué ces résultats. L'action Ferrari gagnait 1,65 % à 345,3 euros à 14h06, dans un marché milanais en légère baisse (-0,62 %). L'action s'était effondrée début octobre lors de la présentation de la première Ferrari électrique, les investisseurs trouvant la marque de luxe trop prudente par rapport à son potentiel.

 

Le constructeur italien a confirmé ses objectifs légèrement revus à la hausse début octobre, prévoyant 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les analystes de CFRA ont de nouveau regretté le 4 novembre dans une note que Ferrari n'ait pas revu ses objectifs davantage à la hausse, pointant cependant que Ferrari a l'habitude de rester prudent dans ses prévisions, tout en affichant "parmi les meilleurs résultats du secteur". (Avec AFP)

