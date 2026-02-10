Ferrari toujours en pleine lumière

Publié le 10 février 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Malgré 112 véhicules de moins au bilan de l'année 2025, le chiffre d'affaires de Ferrari a progressé de 7 %, pour dépasser sept milliards d'euros. Son bénéfice net grimpe de 5 % pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Le carnet de commandes est plein jusqu'à fin 2027.

Ferrari a écoulé 13 640 véhicules en 2025 mais a vu son chiffre d'affaires progresser de 7 %. ©Ferrari

En plus d'avoir dévoilé des informations sur la Luce (la lumière en italien), son premier modèle 100 % électrique, Ferrari a également présenté ses comptes de l'exercice 2025. Sans réelle surprise, les indicateurs sont au vert. Son bénéfice net a grimpé de 5 %, à 1,6 milliard d'euros, alors que son chiffre d'affaires a culminé à 7,1 milliards, en hausse de 7 %. "Le chiffre d'affaires des voitures et des pièces détachées dépasse les six milliards d'euros, en hausse de près de 5 %, grâce à un mix plus riche de produits et de pays, ainsi qu'à la personnalisation", ajoute le communiqué du groupe. Ces résultats ont été obtenus en livrant 112 véhicules de moins par rapport à 2024, soit 13 640 contre 13 752. Le constructeur a également bénéficié de revenus liés au sponsoring, aux activités commerciales et à la marque, en forte hausse de 22 % à 820 millions. 30 % de marge opérationnelle d'ici 2030 "En 2025, Ferrari a confirmé la pertinence de sa stratégie de volume maîtrisé, axée sur la valeur", a déclaré le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, cité dans le communiqué. "La demande pour Ferrari demeure très soutenue", a-t-il ajouté, précisant que le carnet de commandes du groupe s'étendait "jusqu'à fin 2027". Ferrari se prépare à l'électrification La marque au cheval cabré s'était montrée optimiste mais prudente pour les prochaines années, prévoyant 5 % de croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'ici 2030, et 30 % de marge opérationnelle (contre 29 % en 2024). Pour l'année 2026, le groupe table sur une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, à environ 7,5 milliards d'euros. (avec AFP)

