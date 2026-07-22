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Carsup se dote des moyens d'étendre ses conciergeries

Publié le 22 juillet 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
La société orléanaise spécialisée dans la conciergerie de voitures d'exception a annoncé une levée de fonds de 12 millions d'euros. Carsup entend ainsi enrichir ses outils technologiques et renforcer ses positions à l'international.
carsup levée 2026
Carsup réalise sa troisième levée de fonds pour un total cumulé de 25 millions d'euros. ©Carsup

Carsup remet une pièce dans la machine. La société spécialisée dans la conciergerie de voitures anciennes et d'exception vient de boucler une levée de fonds d'un montant de douze millions d'euros, a-t-on appris, le 22 juillet 2026, par voie de communiqué.

 

L'opération a été réalisée auprès de ses investisseurs historiques, comme la famille Ferrari, et de nouveaux partenaires internationaux. Pour mémoire, Samuel Lelarge, fondateur et président de Carsup, signe sa troisième levée, après celles de six millions d'euros en 2023 et sept millions d'euros en 2025.

 

L'ambition reste la même : Carsup cherche à s'étendre au-delà des frontières hexagonales. L'opérateur de conciergerie, qui compte à ce jour 25 adresses en France et en Europe, projette d'ouvrir de nouveaux sites d'entreposage des véhicules sur ses marchés actuels, mais aussi l'exportation du service dans un autre pays, au quatrième trimestre 2026.

 

Doubler l'activité en 2026

 

Carsup confirme par la même occasion l'objectif de réaliser une croissance de 100 % en 2026. Ce qui l'amènerait à dépasser les 3 000 véhicules d'exception sous gestion et à atteindre 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon les estimations, le marché de la conciergerie automobile est attendu à plus de 80 milliards d'euros annuels, dont la moitié sera générée par les services récurrents.

 

"Les propriétaires de véhicules d’exception ne cherchent plus seulement un lieu sécurisé pour conserver leurs véhicules d’exception. Ils veulent savoir comment leur patrimoine automobile évolue, comment préserver sa valeur, quelles interventions anticiper, comment documenter son historique et comment en profiter sans contrainte, partout où ils se trouvent", explique Samuel Lelarge.

 

Carsup agrandit sa conciergerie de Marseille

 

La levée de fonds servira aussi à financer le perfectionnement des outils informatiques. Carsup souhaite gagner en performance sur les diverses fonctions qui vont de la supervision des véhicules à la commande de prestations en passant par l'aide à la revente sur le marché des voitures d'occasion.

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