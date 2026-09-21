Intelligence artificielle : Nextlane muscle son offre avec Diago

Nextlane va compter un partenaire de plus dans son environnement digital. Et pas n'importe lequel puisque l'éditeur de logiciel DMS pour la distribution automobile a noué un accord de partenariat avec Diago. Un rapprochement visant à intégrer sa solution de gestion de la relation client reposant sur l'intelligence artificielle (IA).

Le contrat passé entre les deux entreprises comprend des volets techniques et commerciaux. En effet, sur le plan du développement informatique, Nextlane a établi une passerelle de telle sorte que les briques d'IA de Diago s'interconnectent directement avec ses environnements DMS et CRM. Ce qui a pour conséquence d'enrichir le périmètre fonctionnel de l'éditeur hispano-français.

De manière concrète, Diago aura un accès aux données des clients stockées dans les outils de Nextlane. De fait, toutes les interactions prises en charge par l'intelligence artificielle seront nourries d'informations clés, comme l'historique et les préférences d'achat. Elles pourront alors donner lieu à des propositions de rendez-vous ou encourager la consommation de services en concession.

Un rapprochement d'envergure européenne

Sur le plan commercial, ensuite, il est question de mener des démarches conjointes. Alors Nextlane et Diago pourront mutuellement faire la promotion de leurs services et embarquer leurs clients, les groupes de distribution automobile, dans une prestation globale.

Pour Diago, le partenariat représente surtout une véritable opportunité de rayonner au-delà des frontières hexagonales. Une étape de déploiement que l'entreprise tricolore a tout de même franchie de sa propre initiative, en juillet dernier, quand elle a ouvert un bureau à Madrid (Espagne) pour démarcher les concessionnaires de la péninsule Ibérique.

"L'intégration technique poussée de nos solutions au sein des outils du leader européen ouvre la voie à des fonctionnalités uniques. Cette confiance de Nextlane illustre le chemin parcouru par Diago en moins de trois ans, s’imposant comme l’agent de référence de la distribution automobile", n'a pas manqué de se féliciter Guillaume Couzy, le directeur général de Diago.