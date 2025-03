Olivier Marquer rejoint Polestar pour son développement en France

Olivier Marquer intègre la marque Polestar en France au poste de directeur des opérations, après presque quatre années passées dans le groupe de distribution automobile Mary en tant que directeur stratégie et transformations et directeur des marques importées.

Olivier Marquer rejoint Polestar en France au poste de directeur des opérations. ©Polestar

Un petit tour dans la distribution automobile et un retour chez un constructeur. Olivier Marquer vient de rejoindre la marque Polestar en France au poste de directeur des opérations, après presque quatre années passées dans le groupe Mary en tant que directeur stratégie et transformations et directeur des marques importées.

Olivier Marquer va désormais s'occuper du lancement de la marque Polestar en France, qui est dirigée depuis le début de l'année 2025 par Stéphane le Guevel.