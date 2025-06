Aramisauto : le comité de direction accueille deux nouveaux visages

La filiale tricolore d'Aramis Group a officialisé les nominations d'Antoine Besnard au poste de directeur marketing et d'Anne-Sophie Corvo à celui de directrice des ressources humaines. Des fonctions qui leur ouvrent les portes du comité de direction d'Aramisauto.

Antoine Besnard et Anne-Sophie Corvo rejoignent le comité de direction d'Aramisauto. ©Aramisauto

Aramisauto a acté, le 24 juin 2025, la nomination de deux nouveaux membres de la direction. La filiale française d'Aramis Group, acteur européen de la revente de voitures d'occasion, vient officiellement de confier les ressources humaines à Anne-Sophie Corvo et le marketing à Antoine Besnard.

À ce titre, ces derniers rejoindront le comité de direction de l'entreprise française. Ils prendront place à la table de Romain Boscher, directeur général d'Aramisauto.

Diplômée en gestion des ressources humaines et droit social, Anne-Sophie Corvo est notamment passée par le groupe Trigo avant de rejoindre Aramisauto en qualité de responsable juridique RH en 2022. Elle a pris le fauteuil de directrice des ressources humaines en février 2025, soit un peu plus d'un an après le départ de Julie Perrard.

Pour Antoine Besnard, la mécanique de promotion interne a également fonctionné. Salarié d'Aramisauto depuis 2016, il a successivement dirigé les agences de Metz (57) et de Saint-Germain-en-Laye (78). La filiale lui a ensuite offert de superviser la plateforme de ventes à distance avant de prendre provisoirement la direction du centre de reconditionnement de véhicules d'occasion de Donzère (26).

Antoine Besnard succède à Marie Laloy qui a changé d'environnement professionnel en novembre dernier. Il sera épaulé par une dizaine de personnes dans son équipe pour accomplir sa mission de valorisation des voitures d'occasion dans l'esprit des consommateurs.