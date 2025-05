Aramis Group boucle un très bon premier semestre

À la lumière des résultats du premier semestre de son année fiscale décalée, Aramis Group confirme ses ambitions pour l'exercice 2024-2025. Et pour cause, le revendeur de voitures d'occasion a présenté un bilan dans lequel tous les indicateurs sont au vert à commencer par les chiffres de vente.

Aramis Group mise sur une croissance des ventes de près de 10 % en 2025. ©Aramisauto

Un plan qui se déroule sans accroc. Conformément à celui présenté à l'automne dernier, Aramis Group progresse dans tous les domaines. Le revendeur de voitures d'occasion présent dans plusieurs pays européens a présenté, le 19 mai 2025, les résultats du premier semestre 2025 de son année fiscale décalée et tous les indicateurs sont positifs.

L'entreprise cotée à la Bourse de Paris a rapporté avoir écoulé 60 869 voitures d'occasion à particulier entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025. Aramis Group a ainsi progressé de 10,2 % par rapport à l'an passé. Un total composé d'un peu plus de 47 000 voitures reconditionnées (+11,1 %) et de 13 809 voitures estampillées 0 km (+7,3 %).

+10 % de chiffre d'affaires

En chiffres d'affaires, cette activité commerciale a généré 1,078 milliard d'euros, soit 11,8 % de plus que l'an passé. Les voitures d'occasion ont contribué à hauteur de 806,5 millions d'euros (+10,3 %), quand les voitures pré-immatriculées ont rapporté 271,9 millions d'euros (+16,5 %).

En ajoutant les 73,8 millions d'euros de ventes de VO en BtoB (-3,4 %) et les 61,2 millions d'euros gagnés avec les services (+7,2 %), Aramis Group revendique un chiffre d'affaires global de 1,213 milliard d'euros, soit +10,5 % sur un an.

Dans le détail, toutes les filiales ont terminé dans le vert à l'exception de l'Autriche qui a perdu 5,2 % de chiffres d'affaires, à 98,1 millions. En France, Aramisauto a atteint 519,5 millions d'euros (+8,7 %). Cardoen en Belgique a grimpé de 18,9 % (à 165,4 millions d'euros) et CarSupermarket au Royaume-Uni a pris 19 % (à 254,5 millions d'euros).

La fin du déficit

Au-delà des excellents résultats commerciaux, Aramis Group a rendu une copie convaincante sur le plan financier. La marge unitaire par voiture d'occasion sur le canal des particuliers a bondi de 7,6 %, à 2 317 euros de moyenne. Plus largement, Aramis Group a sorti une marge brute de 141,1 millions d'euros, en croissance de 18,6 %.

Dans ce contexte, le groupe détenu en majorité par Stellantis a déclaré un Ebitda ajusté de 32,8 millions d'euros. Aramis Group a donc plus que doublé le montant par rapport à l'an passé. D'ailleurs, en comparaison à l'exercice fiscal précédent, l'entreprise est parvenue à dégager 15,4 millions de résultat opérationnel et 6,4 millions de résultat net. L'année dernière, ces items étaient en déficit de respectivement 7,7 et 13,3 millions d'euros.

À la lumière de ces éléments, Aramis Group confirme ses objectifs pour son exercice fiscal 2025. Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, les co-fondateurs tablent toujours sur une croissance organique à deux chiffres des ventes de véhicules reconditionnés et à près de 10 % des volumes totaux de véhicules à particulier. Les codirigeants mise sur un Ebitda ajusté supérieur à 65 millions d’euros.