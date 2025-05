Auto1 Group entame 2025 royalement

Au terme du premier trimestre 2025, le spécialiste du remarketing de voitures d'occasion affiche des résultats très convaincants. Auto1 Group a profité du grand niveau de demandes sur les canaux BtoB et BtoC pour battre des records de volumes et de gains.

Au premier trimestre 2025, Auto1 Group a revendu 204 046 véhicules sur les canaux professionnels et particuliers, soit +24,6 %. ©Autohero

Le groupe Auto1 a débuté l'exercice 2025 de la meilleure des manières. Selon le bilan trimestriel publié le 7 mai 2025, l'entreprise concentrée sur le remarketing de voitures d'occasion a établi un record de ventes pour la période. Elle a écoulé 204 046 véhicules sur les canaux professionnels et particuliers, soit 24,6 % de plus que l'an passé.

Dans le détail, la plateforme Auto1.com a revendu 162 530 voitures d'occasion à des professionnels, soit 24,2 % de croissance sur un an. En parallèle, Autohero a été le vecteur de 20 553 transactions avec des particuliers, en hausse de 28,3 % par rapport à 2024.

"Le trimestre a été porté par une forte demande sur l’ensemble de nos produits et une excellente exécution des équipes", a déclaré Christian Bertermann, CEO et cofondateur d’Auto1 Group.

Autohero affole les compteurs

Cette nette progression des volumes a été doublée d'une amélioration des profits. Le chiffre d’affaires atteint 1,94 milliard d’euros (+33,6 %). La marge brute a progressé de 45,1 %, à 236,4 millions d’euros, tandis que l’Ebitda ajusté a explosé à 58,1 millions d’euros, contre 17 millions un an plus tôt.

Le canal du BtoB, qui représente la grande majorité de l'activité du groupe allemand, a généré un chiffre d’affaires en hausse de 32,5 %, à 1,56 milliard d’euros, et une marge brute de 180,3 millions d’euros, soit une progression de 39,6 % en comparaison avec l'an passé. La marge brute unitaire s'est améliorée de 12,5 % en atteignant 990 euros de moyenne.

La division BtoC n'est pas en reste. Avec Autohero, le groupe Auto1 a réalisé 382,4 millions d’euros de chiffre d’affaires (+38,4 %). Ce qui a permis de dégager une marge brute de 56,1 millions d’euros, en progression de 65,8 %. Chaque transaction ayant permis de sortir 2 569 euros de marge. Ce qui correspond à une envolée de 31,3 %.

Révision à la hausse

À la lecture des résultats, l'entreprise allemande a révisé ses objectifs à la hausse. Désormais, Auto1 Groupe vise un total de 650 000 à 700 000 reventes de voitures d'occasion sur le marché des professionnels et de 85 000 à 95 000 unités sur celui des particuliers.

Alors que 800 à 875 millions d'euros de marge brute étaient initialement attendus au terme de l'année 2025, la direction table maintenant sur un montant compris entre 845 et 905 millions d’euros. Les prévisions d'Ebitda ajusté ont également été revues à la hausse. Il devrait finalement se situer entre 150 et 180 millions d’euros, et non plus entre 135 et 165 millions d'euros comme précédemment estimé.