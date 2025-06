Polestar pose (enfin) ses roues en France

Déjà présente dans de nombreux pays en Europe, Polestar fait enfin son entrée sur le marché français. La jeune marque du groupe Geely ne part toutefois pas d’une feuille blanche puisqu’elle arrive avec une gamme déjà composée de trois modèles. Pour la distribution et l’après-vente, Polestar pourra en plus s’appuyer sur le réseau bien établi de Volvo.

Dès son lancement en France, Polestar pourra déjà compter sur une gamme composée de trois véhicules. ©Polestar

Vous l’attendiez ? La voici ! Polestar pose enfin ses valises en France. Déjà implantée sur la majorité des grands marchés européens, cette marque premium de véhicules 100 % électriques, appartenant au groupe Geely, n’est donc pas une inconnue… Sauf peut-être dans l’Hexagone, où elle s’apprête à faire ses premiers tours de roue, devenant par la même occasion son 28e marché à l’échelle mondiale.

Avec près de 20 % du mix des ventes en électrique, mais surtout une très bonne couverture de recharge publique, la France, considérée comme le troisième marché européen, constitue alors un véritable relai de croissance pour Polestar en Europe. "Nous ne sommes pas un nouvel arrivant typique", prévient d’emblée Stéphane Le Guevel, directeur général de Polestar France.

Qui poursuit : "Nous arrivons en France qui est un marché entouré de pays où nous sommes déjà bien implantés depuis plusieurs années. D’autant que nous nous lançons avec une gamme qui se compose de trois véhicules. C’est un vrai atout pour nous et c’est évidemment beaucoup plus facile que d’arriver avec un seul produit comme nous avons pu le faire sur d’autres marchés."

Une marque au positionnement sportif

Mais qui est donc ce nouvel arrivant ? Fondé en 2017 en tant que constructeur de véhicules de série, Polestar était à l’origine une marque de préparation de voitures de compétition. Avant son rachat par Volvo en 2015, Polestar s’occupait également de la ligne performance de la marque historique suédoise. "Nous souhaitons avant tout nous différencier des autres grâce à notre ADN de sportivité", insiste Stéphane Le Guevel.

Avant d’ajouter : "Notre priorité est de faire connaître Polestar en France. Nous entrons sur un marché où les marques qui sont déjà présentes multiplient les lancements de modèles et où il y a encore de nouveaux entrants. Nous souhaitons donc soigner notre positionnement et que les Français comprennent ce qu’est Polestar. Nous sommes une marque 100 % électrique, premium, suédoise, à la pointe de la technologie et qui se distingue par son design et ses performances."

Mais Polestar a en plus pour avantage d’être adossée à la solidité d’acteurs industriels établis. D’abord, le groupe Geely, auquel elle appartient, et qui est reconnu pour ses véhicules électriques et sa puissance d’approvisionnement. Sans oublier Volvo avec laquelle elle partage un lien très fort. "Nous avons en effet embarqué tout le savoir-faire de Volvo sur la sécurité mais nous y ajoutons en plus une touche de performance et de sportivité. Cela peut paraître anecdotique mais les modèles de la gamme Polestar ne sont pas bridés électroniquement, tandis qu’une Volvo ne pourra pas dépasser les 180 km/h", précise le directeur général de Polestar France.

Un plan produit ambitieux

L’histoire de Polestar, en tant que véritable constructeur de véhicules de série, remonte donc en 2018, avec les débuts de production de Polestar 1. Présentée en 2017, cette dernière a posé les fondations de l’ADN de la marque avec son design scandinave épuré, sa motorisation hybride de 600 ch et son concentré de technologies. Elle est par ailleurs la seule et dernière voiture hybride produite et vendue par Polestar.

Révélée en février 2019, Polestar 2 est un fastback 100 % électrique qui appartient au segment des compactes. Elle est encore commercialisée à ce jour et fera donc ses débuts sur le marché français avec un ticket d’entrée fixé à 46 800 euros. Polestar 3 est quant à lui le premier SUV de la marque, et aussi le plus grand véhicule de la gamme. Malgré son gabarit, le constructeur affirme que le modèle se conduit comme une "véritable voiture de sport". Ses tarifs en France débutent à 79 800 euros.

Enfin, Polestar 4 a été conçue pour fusionner le confort d’un SUV avec les sensations de conduite dignes d’un coupé sportif. Proposé à partir de 61 800 euros, c’est à ce jour le véhicule le plus rapide de la gamme. "Disponibles en propulsion ou en transmission intégrale, nos trois véhicules sont reconnus pour être typés très sportifs, à la fois en termes de design mais aussi au niveau du réglage du châssis ou encore des performances", glisse Stéphane Le Guevel.

"D’abord, Polestar 2 est un fastback, mi-berline mi-SUV, de 476 ch avec une autonomie de 659 km en cycle WLTP. De son côté, Polestar 3 est un grand SUV sportif de 517 ch qui offre une autonomie allant jusqu’à 706 km. Enfin, Polestar 4 est un SUV coupé innovant, qui se distingue par l’absence de lunette arrière, et qui est capable de réaliser plus de 620 km entre deux recharges. C’est le véhicule le plus rapide de la gamme, en mesure de passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,8 secondes."

Vous l’aurez par ailleurs sans doute compris, la nomenclature de la gamme Polestar ne renvoie pas à la segmentation et au positionnement des modèles mais à leur ordre chronologique d’arrivée sur le marché. Cette gamme de véhicules sportifs sera par ailleurs prochainement renforcée par trois lancements avec la Polestar 5, un modèle GT à faible volume de plus de 900 ch, Polestar 6, un coupé cabriolet, et surtout la Polestar 7. Ce dernier modèle sera un SUV compact, "type Range Rover Evoque", dont le principal intérêt pour la clientèle européenne est qu’il sera produit sur le Vieux Continent. Une première pour la marque.

Et oui, Polestar, à l’instar de nombreux autres constructeurs arrivant en Europe, produit ses véhicules en Chine, bien que la Polestar 4 sera aussi prochainement fabriquée par la filiale sud-coréenne de Renault, au sein de l’usine de Busan. Mais Polestar se targue néanmoins de disposer de la même gamme partout en Europe. "C’est un véritable atout pour nos clients. En quelques semaines, nous sommes capables de répondre à leurs besoins et de leur fournir un véhicule disponible en stock", se félicite le directeur général de Polestar France.

Distribution par modèle d’agent

Si elle ne part pas d’une feuille blanche en ce qui concerne le produit, Polestar pourra également, à l’instar de Lynk & Co, s’appuyer sur le réseau de Volvo pour distribuer ses modèles dans l’Hexagone. Cependant, la marque sportive de véhicules 100 % électriques a quant à elle choisi un modèle d’agent, "qui correspond mieux aux exigences du marché européen", selon ses dires.

"Nous avons déjà entamé des discussions avec des investisseurs Volvo pour le modèle de vente directe. Nous visons une dizaine de points de vente d’ici à la fin de l’année 2025 et entre 25 et 30 en 2026. Nous gardons toutefois notre écosystème digital qui fait la force de Polestar depuis le départ, laissant la possibilité aux clients d’acheter nos véhicules en ligne", souligne Stéphane Le Guevel.

Mais Polestar pourra surtout, et ce, dès son lancement, compter sur le réseau de réparateurs agréés de Volvo, composé de plus de 100 points de service. "Nous avons un accord avec le réseau Volvo. L’après-vente de nos véhicules sera donc hébergée chez eux et les concessionnaires disposeront de la même logistique de pièces de rechange. Dès les premières livraisons de véhicules, nous serons donc en mesure d’offrir à nos clients la capacité d’entretenir leur voiture dans tout le réseau de Volvo. Nous allons donc bénéficier d’une couverture nationale sur l’aspect après-vente, ce qui est un véritable atout pour nous !", déclare le patron de Polestar France.

Pour ce qui est du marché BtoB, Polestar dispose d’un autre avantage. "Chez Polestar, depuis le départ, nous sommes parvenus à conquérir la clientèle des grands comptes. En Europe, nous avons ainsi déjà plus de 150 entreprises qui proposent nos modèles au sein de leur car policy. Parmi celles-ci, plus d’une centaine sont également présentes en France, ce qui constitue un réel atout pour nous", insiste-t-il. D’autant que, d’ici à fin juin, la marque se donne également pour objectif d’avoir signé des accords avec les principaux loueurs longue durée en France, de façon qu’ils puissent promouvoir Polestar auprès de la clientèle professionnelle.