Polestar lance une offensive produits

La marque cousine de Volvo a dévoilé son calendrier des prochaines sorties. Entre restylage, nouvelle version et produits inédits, Polestar entend mettre sur le marché quatre modèles de voitures électriques d'ici à 2028.

La nouvelle version de la Polestar 4 débarquera en fin d'année 2026. ©Polestar

Les concessionnaires Polestar vont avoir une actualité dense. La marque suédoise, propriété du groupe chinois Geely, a confirmé dans un communiqué, publié le 18 février 2026, que le plan produits prévoit quatre lancements de voitures d'ici à 2028.

La première arrivée n'a rien d'une surprise pour autant. Quelques mois après la révélation au public, les livraisons de la Polestar 5 débuteront dans les points de vente à l'été 2025. Cette nouvelle venue au catalogue jouera sur le segment des GT premium à grande autonomie (678 km en cycle WLTP). Affichée à 119 900 euros, elle ne compilera pas la majorité des volumes mais servira de vitrine au savoir-faire.

L'année 2026 verra également l'entrée en lice d'une nouvelle version de la Polestar 4. La tête de liste de la gamme sera dotée, en fin d'année, d'une silhouette supplémentaire offrant davantage d'espace intérieur pour élargir le spectre de sa clientèle.

Ce qui est décrit comme "la plus grande offensive produit de son histoire" par Polestar se poursuivra en 2027. À cette échéance, la marque cousine de Volvo va renouveler son emblématique Polestar 2. La berline qui cumule plus de 190 000 immatriculations à date, selon le constructeur, devrait profiter d'une année pratiquement pleine si le calendrier industriel est tenu.

Enfin, les distributeurs découvriront la Polestar 7. Un produit particulièrement stratégique dont l'entrée au catalogue en 2028 permettra d'avoir enfin une proposition sur le marché des SUV compacts. Une typologie de véhicules qui représentait encore un tiers des livraisons de voitures électriques en Europe en 2025.

Dans le reste de la gamme, il faut aussi rappeler que le Polestar 3 va franchir un palier technologique. Le SUV électrique passera à l'architecture 800 volts, gagnant ainsi en rapidité de recharge. La puissance en pic pourra désormais atteindre 310 kW (ou 350 kW selon la taille de la batterie), ce qui se traduit par une réduction de 25 % du temps d'immobilisation à la borne pour passer de 20 % à 80 % d’autonomie. Une architecture 800 V qui servira également à la Polestar 5.

Hisser la France dans le top 5

Une fois ce déploiement de quatre produits pleinement réalisé, Polestar verra sa couverture marché grimper de 25 % à 55 %. Dès 2026, Michael Lohscheller, président du constructeur, table sur une croissance à deux chiffres du volume d'immatriculations. Des ventes sur lesquelles la Polestar 4 gagnera toujours plus en influence.

Vingt-huitième et dernier pays en date à avoir été investi par la marque, la France nourrit de fortes ambitions. La direction nationale a pour mission de hisser ce marché dans le top 5 mondial pour Polestar en termes de livraisons. Le Royaume-Uni, la Suède et l'Allemagne occupent les trois premiers rangs.

Pour ce faire, le réseau va continuer de s'étendre. Il va croître de 30 % à l'échelle internationale, selon les plans du dirigeant. Dans l'Hexagone, il est question de pratiquement doubler la densité du maillage au cours des mois à venir.

En effet, de 13 showrooms actuellement actifs, notamment au Mans (72), à Lille (59) et à Athis-Mons (91), Polestar passera à 22 sites au moins à fin 2026, peut-être même à 25 emplacements. Les villes du Havre (76), de Rennes (35), de Lyon (69), de Mulhouse (68), d'Annemasse (74), de Nancy (54) et de Roissy (95) comptent parmi celles qui accueilleront bientôt la marque suédoise.

Pour mémoire, il ne s'agit pas de concessions, mais d'espaces aménagés aux couleurs de la marque. Les voitures de Polestar sont vendues sur Internet, tandis que les partenaires distributeurs ont un contrat d'agent. Ils touchent une commission à chaque prestation de mise à la route.