Quelles sont les marques de voitures les plus électriques en France ?

Si Renault est numéro un des ventes de modèles électriques en France, cette énergie reste largement minoritaire dans ses immatriculations. Découvrez le palmarès des véhicules à batterie achetés dans l'Hexagone et leur part dans la gamme des constructeurs.

Le mix électrique d'Audi représente 30 % de ses immatriculations. ©Audi

Primeur à la nouveauté. Dans le classement des dix modèles électriques les plus vendus en France, deux nouveaux modèles sont sur les premières marches du podium. Avec 19 179 immatriculations, la Renault R5 domine de très loin le marché. Il se vend en effet deux fois plus de modèles que le troisième du palmarès, la Citroën ë-C3 (10 476), qui au passage est à quelques centaines d'unités de prendre la deuxième place face à un Tesla Model Y en perte de vitesse (-27 % ; 10 882).

Au pied du podium, Renault arrive à placer un autre modèle de sa gamme, le Scenic E-Tech (9 428) en pleine ascension, passant loin devant la Peugeot e-208 (6 176) qui, avec le poids des années, recule de 65,4 %.

À noter également le retour de Volkswagen dans ce classement grâce à une belle réorientation de son ID.3, tandis que la Fiat 500e, jadis en bonne position, a disparu dans les limbes.

De son côté, la Dacia Spring, arrêtée en plein vol à cause de la fiscalité, semble retrouver des couleurs, ce qui montre indéniablement l'appétence du marché pour les petites voitures électriques.

Maintenant, si l'on regarde l'électrique à travers le prisme des dix marques les plus vendues en France, des constructeurs qui représentent à eux seuls 74 % des immatriculations, le classement est totalement différent. C'est Audi qui est la marque la plus électrique de ce classement. Le mix de l'électrique représente désormais 30,7 % de ses ventes. Audi est suivi par BMW et ses 26 % de ventes électriques.

Skoda en forme

Le marché de l'électrique étant actuellement tiré par les entreprises, il est donc relativement logique de retrouver des marques premium dans le haut du classement. Dans ce contexte, Skoda qui performe auprès des entreprises depuis quelque temps, s'octroie tout naturellement ici la troisième place (21,1 %).

Au pied du podium, il y a Citroën et Renault. L'électrique enregistre une part de marché respectivement de 20,4 % et 19,6 % dans leur mix de vente. Les deux marques profitent respectivement du succès du lancement de la R5 et de la Citroën ë-C3, qui sont les deux modèles électriques les plus vendus.

Hyundai dans le top 5

Grâce au succès du Kona Electric et à une gamme relativement large, même si les volumes restent assez faibles sur un grand nombre de modèles, Hyundai affiche un mix électrique de 18,2 %, un pourcentage très légèrement supérieur à celui du marché global.

À noter en revanche, la très mauvaise performance de Peugeot. Même si la marque place deux modèles dans le top 10, avec le Peugeot e-208 et le e-3008, les ventes électriques ne représentent que 12,1 % de son mix et reculent de 42 % alors que le marché de l'électrique se contracte de 2 % seulement depuis le début de l'année. La e-208 ne fait plus du tout recette face à une Renault 5 plus dynamique et à une Citroën ë-C3 mieux positionnée.