Mercedes muscle son offre électrique en repoussant les limites de l'autonomie et de la puissance de recharge

Mercedes-Benz décale son horizon 100 % électrique à 2035, mais accélère sur l’innovation. Avec un prototype d’EQS doté d’une batterie solide lithium-métal capable de parcourir 1 205 km sans recharge et un concept AMG GT XX franchissant le cap inédit de la recharge à 1 MW, la marque allemande démontre que l’avenir de la mobilité passe par des technologies de rupture.

Mercedes-Benz travaille activement sur la batterie solide. ©Mercedes-Benz

Si Mercedes-Benz a annoncé au début de l'année dernière qu'il décalait son objectif d'avoir une gamme 100 % électrique de 2030 à 2035 en relançant des véhicules thermiques et hybrides, la marque allemande n'abandonne pas pour autant cette technologie.

La preuve avec deux concept cars. Le premier est un EQS équipé d’une batterie semi-conducteur lithium métal (batterie solide) de 118 kW. Il a parcouru 1 205 km, sans recharge. Le véhicule d’essai a ainsi relié Stuttgart (Allemagne) à Malmö (Suède), d’une seule traite et a dépassé de trois kilomètres le précédent record établi par la Vision EQXX reliant Stuttgart à Silverstone (Royaume-Uni). Mieux encore, le véhicule de la marque à l’étoile affichait une autonomie restante de 137 km.

De l'autonomie à revendre

"La batterie à l’état solide change véritablement la donne pour la mobilité électrique, a indiqué Markus Schäfer, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie, du développement et des achats lors d'une table ronde au dernier IAA de Munich. Nous montrons, avec cet essai longue distance, que cette technologie fonctionne non seulement en laboratoire, mais aussi sur la route. Notre objectif est désormais de maîtriser la durabilité de cette technologie." Le constructeur prévoit d’intégrer cette technologie dans des modèles de série d'ici à la fin de la décennie.

Le poids et la taille de la batterie sont comparables à ceux de la batterie EQS standard. Les cellules lithium-métal à semi-conducteurs utilisées dans le véhicule proviennent du fabricant américain Factorial Energy. Elles permettent d'afficher une densité d'énergie et une autonomie nettement supérieures, jusqu'à 25 % de plus que les batteries lithium-ion conventionnelles. La batterie est équipée d'actionneurs pneumatiques, qui réagissent aux changements de volume des cellules pendant la charge et la décharge. Leur but ? Améliorer à la fois les performances et la durée de vie.

Une recharge de 1 MW

En parallèle, le constructeur allemand a dévoilé à l'IAA le concept AMG GT XX qui explose tous les records de recharge. Sur un prototype de station de recharge, le concept car a en effet franchi la limite des 1 000 kW, soit un mégawatt de puissance de charge. Une puissance obtenue en seulement une demi-seconde et maintenue pendant deux minutes et demie. Le système a transmis 17,3 kWh en seulement une minute, ce qui équivaut à 125 kilomètres d'autonomie.

Si Mercedes ne communique pas sur la capacité de la batterie, cette dernière utilise des cellules cylindriques NCMA. Grâce à leur conception haute et mince, elles permettent un refroidissement efficace et une densité d'énergie élevée de plus de 300 Wh/kg. Le boîtier de la cellule est en aluminium, ce qui améliore la conductivité en termes de courant et de chaleur, contribuant ainsi aux performances durables de la batterie.

Des bornes de recharge de camion

Le refroidissement direct des cellules est assuré par une huile non conductrice d'électricité qui maintient chacune des 3 000 cellules à la température optimale. Ce système de refroidissement assure une dissipation uniforme de la chaleur et soutient la capacité du système de stockage d'énergie à fournir une puissance continue élevée. La tension de plus de 800 volts réduit le poids grâce à un câblage plus léger et raccourcit les temps de charge.

Pour une telle recharge, Mercedes s'est appuyé sur une station de recharge adaptée conçue à l'origine pour les camions. Une gageure technique que le constructeur compte néanmoins développer à partir de 2026 en Europe et en Amérique du Nord dans ses parcs de recharge.

Cette démonstration de technologies montre que les constructeurs européens ne restent pas les bras croisés et comptent lutter face aux chinois. Au printemps dernier, BYD avait aussi communiqué sur une recharge à 1 MW sur une borne dédiée de 1 360 kW, ce qui permet un temps de recharge de 400 km en seulement cinq minutes.