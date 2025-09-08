Volkswagen ID. Cross Concept : le futur T-Cross électrique à moins de 30 000 euros

Au salon de Munich 2025, Volkswagen a présenté l’ID. Cross Concept, un SUV compact 100 % électrique du segment B qui préfigure le futur alter ego du T-Cross thermique. Ce concept annonce de nombreux changements, avec notamment le retour des boutons physiques dans l’habitacle. La version de série de l’ID. Cross sera dévoilée à l’été 2026.

La version de série de l'ID. Cross Concept sera dévoilée à l'été 2026, avant d'être commercialisée à la fin de l'année. ©Volkswagen

Volkswagen poursuit son festival de nouveautés au salon de l’IAA de Munich 2025. Après avoir présenté la version de série de l’ID. Polo, certes en livrée camouflage, le constructeur allemand a dévoilé un tout nouveau concept car : l’ID. Cross Concept. Celui-ci préfigure un petit SUV compact 100 % électrique du segment B, qui sera d’abord proposé comme une alternative au T-Cross thermique, avant de venir complètement le remplacer.

L’ID. Cross Concept confirme donc la nouvelle stratégie de dénomination pour les prochains véhicules 100 % électriques de Volkswagen, qui prendront désormais le nom d'un modèle existant, à la notoriété déjà bien établie, à chaque nouvelle génération. La firme de Wolfsburg souhaite en effet transposer les appellations de ses modèles thermiques emblématiques, clairement identifiés par sa clientèle, à sa gamme électrique ID, dont les ventes peinent à décoller.

Après l'ID.2 all, l'ID. GTI Concept (basé sur l'ID.2 all) et l'ID. Every1, l'ID. Cross Concept est donc le quatrième petit concept car électrique de Volkswagen. Les versions de production de ces nouveaux modèles Volkswagen seront commercialisées à partir de 2026, avec le lancement de l’ID. Polo. La version de série de l’ID. Cross sera quant à elle présentée à l’été 2026, pour une commercialisation prévue pour fin 2026.

Le retour des boutons physiques

L’ID. Cross Concept présenté au salon de Munich 2025 mesure 4,16 m de long, 1,84 m de large et 1,59 m de haut, soit des dimensions similaires à celles du T-Cross actuel. En termes de design, il reprend les codes stylistiques aperçus chez les derniers véhicules de la marque, à l’image de la fine barre lumineuse à l’avant comme à l’arrière.

Pour l'ID. Cross Concept, Volkswagen annonce un intérieur spacieux, avec cinq places et un volume de coffre supérieur à la moyenne de 450 l. Un frunk de 25 l situé sous le capot avant offre également un espace de rangement supplémentaire.

Mais la grande nouveauté dans l’habitacle se situe surtout au niveau de la planche de bord, avec le retour tant attendu des boutons physiques. Volkswagen a donc écouté les critiques de ses clients et repensé l’ergonomie de son véhicule, rendant de fait l’utilisation de certains paramètres plus intuitive.

Toujours sur la planche de bord, on y retrouve un écran de onze pouces pour l’instrumentation numérique, ainsi qu’un second de treize pouces pour le système d'infodivertissement.

Autonomie de 420 km

L’ID. Cross Concept repose sur une version améliorée de la plateforme électrique MEB+, la même que celle mobilisée pour ses cousins du groupe VW, à savoir le Skoda Epiq, l’ID. Polo, ainsi que le futur Cupra Raval.

Le concept est animé par un moteur électrique de 211 ch qui vient alimenter les roues avant. Pour l’ID. Cros Concept, Volkswagen annonce une autonomie qui s’élève à 420 km en cycle WLTP.

Le constructeur allemand vise un prix d’entrée sous la barre des 30 000 euros pour sa version de série. Elle pourra alors venir concurrencer la Renault 4 E-Tech, mais aussi la future Kia EV2.