Renault ACDC fend la muraille en Chine

En décidant de lancer la nouvelle Twingo en 2 ans, Renault a pris à bras le corps le temps de développement des nouveaux modèles. A Shanghai, durant le salon de l’automobile, Le Journal de l’Automobile a rencontré Philippe Brunet, le maitre d’oeuvre de l'ACDC, le centre de développement avancé du constructeur au losange en Chine.

La future Renault Twingo électrique prend en partie vie en Chine. ©Renault / Benji / DPPI

Les délais seront bel et bien tenus. La production de la nouvelle Renault Twingo promise à moins de 20 000 euros débutera bien en fin de cette année dans l’usine de Novo Mesto en Slovénie. Mais en attendant, elle poursuit sa croissance en Chine, à Shanghai, très exactement dans le centre ACDC (Advanced China Development Center) de Renault.

"Il y a un an, il n’y avait rien ici" se souvient Philippe Brunet, directeur de l’ingénierie véhicule électrique et mécanique d’Ampere mais aussi directeur d’ACDC. "Aujourd’hui près de 150 personnes y travaillent, tous natifs de Chine mais parlant anglais."

Objectif : tenir la promesse faite en novembre 2023 par Luca de Meo, patron du groupe, de proposer une voiture électrique d’entrée de gamme à moins de 20 000 euros dont le secret repose sur un délai de conception de deux ans contre 3 ans pour la Renault 5 et même 4 ans pour la Megane.

Des ingénieurs chinois payés le double des ingénieurs français

Pas question parler de développement à bas coût, parce qu’en Chine, les bons ingénieurs affichent un salaire deux fois plus important à celui d’un collègue français. En revanche, l’organisation est la clé de toutes les économies. "Nous ne venons pas en Chine pour les coûts les moins élevés. Nous sommes en Chine parce que les équipes y sont excellentes", insiste Philippe Brunet. "Nous ne pouvons pas être un acteur de l’électrique si nous ne sommes pas à l’intérieur de l’écosystème."

Des équipes plus légères, avec une dizaine de partenaires, dont CATL, qui chacun est considéré comme le meilleur de son écosystème et travaillent en permanence ensemble. Tout est une question de mentalité d’esprit et d’organisation. Résultat : quand chaque décision prend plus d’une semaine en France, au Technocentre, une journée suffit à Shanghai. "C’est une complète convergence entre le style et les ingénieurs. Ce n’est pas de la magie mais tout simplement de la discipline et de l’organisation", avance Philippe Brunet.

Un premier prototype en 4 semaines

Lorsque Renault annonce l’implantation ce centre à Shanghai, alors que des milliers d’ingénieurs sont employés en région parisienne, le stress gagne les équipes françaises. Mais pas question pour autant de faire un pas vers une délocalisation des talents. Tout l’avant projet de la Twingo est décidé, dessiné et conçu à Guyancourt (78). Une fois le concept gelé, le dossier part à Shanghai et l’équipe se met au travail.

Tout le monde est sur le même plateau et tous travaillent en parallèle avec les fournisseurs. Pour chaque composant chinois, un équivalent hors de Chine doit être identifié en cas de rupture de sourcing pour sécuriser la production.

Le premier prototype de la Twingo est ainsi sorti en 4 semaines au lieu de 3 à 4 mois. Dès septembre 2025, le projet passera entre les mains de l’usine, en Slovénie cette fois, pour un début de production réelle dès décembre 2025.

Faire travailler toute l’entreprise dans les pas de d'ACDC

Reste maintenant à insuffler cette discipline et de cette organisation à toute l’entreprise. Car l’objectif n’est pas de concevoir chaque modèle à Shanghai. Mais bien d’y employer toutes les nouvelles méthodes qui font la force de l’industrie chinoise. Un virage radical qui ne manquera pas de faire grincer les dents.