Jean-André Barbosa prend la tête des affaires publiques du groupe Renault

Jusqu'ici en charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France, Jean-André Barbosa va voir, le 1er juillet 2025, sa responsabilité élargie au niveau mondial. Il sera rattaché à François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques du groupe français.

À partir du 1er juillet, Jean-André Barbosa sera en charge des affaires publiques internationales et celles liées à la compétitivité. ©Renault

En charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France du groupe Renault depuis 2022, Jean-André Barbosa y ajoute, à partir du 1er juillet 2025, les affaires publiques internationales et celles liées à la compétitivité.

"Son équipe aura pour mission d'assurer la défense des intérêts de Renault Group auprès des parties prenantes sur tous les marchés où le groupe est présent", explique le constructeur dans un communiqué.

Ce diplômé de l'École des mines de Paris et ingénieur en chef du Corps des mines sera rattaché à François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques.

"Dans le contexte de transformation profonde de l'industrie automobile mondiale, il est de plus en plus important de pouvoir être en relation continue avec l'ensemble des parties prenantes partout dans le monde, en particulier avec les organismes gouvernementaux" indique François Provost.

Avant d'ajouter : "Jean-André a œuvré de façon remarquable au niveau de l'Europe sur les grands défis du secteur, comme le standard CO2 des véhicules, ainsi que sur nos propositions pour relancer l'industrie automobile européenne."

Avec Luca de Meo à l'ACEA

Jean-André Barbosa débute sa carrière à la Commission européenne, au sein des directions générales commerce et énergie, notamment en participant aux négociations du Doha Round à l'OMC et à différentes négociations avec des pays tiers sur l'énergie.

Entre 2008 et 2020, il travaille en tant que cadre dirigeant pour différents groupes multinationaux privés, dont Saint-Gobain, où il est nommé directeur général pour la CEI du pôle conditionnement et pour Areva, où il occupe le poste de directeur pour l'Europe centrale et orientale, en charge notamment des affaires publiques.

Il revient en 2020 à la Commission européenne pour intégrer l'équipe d'experts auprès du chef économiste de la DG Énergie.

Le 1er septembre 2022, il rejoint Renault Group en charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France. Il a été sherpa de Luca de Meo lors de sa présidence de l'ACEA en 2023 et 2024.