Le patrimoine de Renault va enfin avoir son écrin

La formidable collection de Renault, qui compte notamment 800 modèles et plus d'un siècle d'archives, va enfin être accessible au public. Sur le site de Flins (78), le constructeur va ériger un bâtiment pour mettre en valeur son patrimoine.

Le bâtiment dédié au patrimoine Renault ouvrira ses portes en 2027. ©Renault/Jacob Celnikier CGA et kaupunk

Renault a toujours apporté un soin particulier à son patrimoine. En témoigne cette collection de 800 modèles réunis sur le site de Flins (78), dont plus de la moitié peut encore prendre la route. Mais malheureusement, jusqu'ici, elle n'était pas visible par le public.

Les choses vont changer. En effet, le losange va bâtir une sorte de musée pour montrer ses 110 modèles d'avant-guerre, ses 87 contemporains et youngtimers, ses 160 Formule 1 et voitures de course, ses 109 concept cars et prototypes, ses 32 Alpine et même un avion et un char d'assaut.

"Je suis convaincu que la force d'une marque réside d'abord dans ses racines", avance Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault […] C'est pourquoi nous avons voulu le (patrimoine) partager largement, à travers une expérience vivante, ouverte, accessible à tous."

"Jamais nous n'avons eu un lieu pour célébrer cette histoire industrielle de plus de 125 ans", poursuit le directeur général du losange. Longtemps, les équipes l'ont voulu mais sans que le projet aboutisse.

Cette fois, toutes les planètes se sont alignées sous l'impulsion de Jean-Dominique Senard et Luca de Meo. Et le site de Flins est rapidement apparu comme une évidence. Cette usine inaugurée en 1952 est un symbole de Renault, mais aussi de sa renaissance.

Les premiers visiteurs pourront découvrir une partie de ce patrimoine à partir de 2027 dans un nouveau bâtiment construit sur le site yvelinois. Il y aura naturellement beaucoup de voitures, mais aussi des documents d'époque issus des 2,4 km linéaires d'archives retraçant l'histoire de Renault depuis 1898.

"Nous voulons que ce bâtiment soit une agora où vont discuter nos différentes collections", imagine Fabrice Cambolive.

De nombreuses œuvres d'art du Fonds Renault pour l'art et la culture vont aussi prendre place sur les murs de ce nouvel écrin. Le losange a toujours eu un rapport étroit avec l'art. Il remonte notamment à 1934 quand la marque avait embauché Robert Doisneau pour photographier la vie de l'entreprise.

La collection compte plus de 200 tirages originaux de cette époque. Preuve que ce soutien à l'art perdure, il y aura sous peu une résidence d'artistes dans l'ancien atelier peinture de l'usine.

11 500 m2 dédiés au patrimoine

Le tout sera présenté sur 11 500 m2 et ce vaisseau amiral du patrimoine Renault sera conçu par l'architecte Jacob Celnikier de l'agence CGA.

Il abritera un grand espace événementiel de 3 200 m2, mais le cœur sera consacré à la collection. Pas moins de 600 véhicules seront exposés. Certains seront sur des palettiers, une sorte d'étagères géantes.

L'atelier de restauration des véhicules prendra aussi place dans ce nouveau lieu sur plus de 1 900 m2.

Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque, promet "une mise en scène spectaculaire, à la hauteur de l'histoire incroyable que nous avons à partager." Vivement 2027 !