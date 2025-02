Renault lance The Originals Garage pour ses anciennes

À l'occasion de Rétromobile, Renault a lancé un label dédié à ses véhicules anciens. Baptisé The Originals Garage, ce réseau repose aujourd'hui sur huit agents et il devrait en compter 25 d'ici fin 2025. Certains concessionnaires souhaitent aussi faire partie de l'aventure.

Depuis le 4 février 2025, huit agences Renault en France arborent le panneau The Originals Garage dédié aux véhicules anciens. ©Renault

"L'histoire et le patrimoine de Renault font partie de l'actualité permanente de la marque" lance Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque française. C'est pour cela qu'à sa prise de fonction, il y a quatre ans, il a récupéré le patrimoine dans ses prérogatives.

Depuis, le patrimoine de Renault est regroupé sous la bannière The Originals, avec les déjà connus The Originals Renault Store, The Originals Museum et, depuis le 4 février 2025, The Originals Services.

Ce dernier volet de la stratégie se matérialise par la constitution d'un label dédié aux anciennes, que l'on parle de certifications (depuis 2022), d'entretien et de réparation, mais aussi d'achat de pièces.

Les agents Renault en première ligne

Le nouveau label "The Originals Garage" compte pour l'heure huit représentants que le constructeur a choisis parmi le réseau d'agents. "D'ici la fin de l'année, nous devrions atteindre 25 points de représentation", indique Gilles Meriadec, directeur de The Originals la Collection.

Pour l'heure, les huit The Originals Garage sont le Garage Rizzo à Valenciennes (59), le garage Le Roux aux Loges-en-Josas (78), le garage Montouchet à Saint-Gratien (95), Les Automobiles Biesloises à Biesles (52), le garage Perringerad à Villersexel (70), Bouffet Automobiles à Gradignan (33), le Garage Morales à Roullet Saint-Estephe (16) et enfin LPM Auto à Montélimar (26).

Il s'agit d'agents déjà bien engagés dans l'entretien des anciennes qui se sont portés volontaires pour accrocher ce nouveau panneau. Le projet a également été présenté aux concessionnaires Renault, via le groupement (GCR), et eux aussi sont enthousiastes à l'idée d'entrer de plain-pied dans ce label.

Pour la partie pièces détachées, au-delà des éventuelles pièces encore disponibles dans le réseau, le constructeur propose sur le site du label une liste de partenaires reconnus. Ainsi, on retrouve Arnaud Ventoux Pièces, ASCI Sellerie et Melun Retro Passion. La liste devrait s'étoffer et les partenaires pourraient, en fonction de la demande, relancer des fabrications de certaines pièces.

Le constructeur propose aussi, en ligne, les manuels de réparation des véhicules. 49 sont déjà disponibles et la liste va augmenter au fil des numérisations du large fonds historique de la marque.

Plus de 800 modèles dans la collection

En plus de ce label, Renault affiche une vraie volonté de valoriser son patrimoine. Il participe à plus de 100 évènements par an, de Goodwood au Tour de Corse historique, en passant par les salons tels que Rétromobile ou ÉpoqAuto.

Il faut dire que Renault peut s'appuyer sur une large collection. Réunie à Flins (78), elle compte environ 800 véhicules, parmi lesquels 110 d'avant-guerre, 387 contemporaines et youngtimers, 160 Formule 1 et voitures de course, 109 concept cars et prototypes, 32 Alpine, un avion et même un char d'assaut.

Mais ce patrimoine n'est pas figé, la collection a ainsi racheté il y a peu la Clio Williams numéro 1 qui avait été donnée, à l'époque, à Franck Williams. L'équipe qui prend soin de ce patrimoine restaure environ une vingtaine de modèles par an.