Mercedes-Benz Vans offre le grand luxe avec Vision V

Au salon de Shanghai (Chine), Mercedes-Benz Vans a présenté son nouveau concept Vision V. Ce show-car annonce l’arrivée de la future gamme de grands monospaces privés du constructeur allemand en 2026. Cette nouvelle génération de véhicules posera les jalons d’une nouvelle ère pour la marque premium qui souhaite se rapprocher davantage du luxe.

Le concept car Vision V préfigure la future gamme de vans privés luxueux de Mercedes-Benz. ©Mercedes-Benz

2026 marquera le début d’une nouvelle ère pour Mercedes-Benz Vans. La marque à l’étoile proposera en effet une nouvelle génération de véhicules, qui sera basée sur les nouvelles architectures VAN.EA et VAN.CA. La première sera dédiée aux vans privés 100 % électriques, tandis que la seconde sera réservée aux utilitaires dotés de moteurs à combustion interne.

L’introduction de ces nouvelles plateformes sera également l’occasion pour Mercedes-Benz Vans de revoir sa stratégie. En outre, le constructeur allemand souhaite monter en gamme et "définir un nouveau segment qui lui est propre", en quittant le marché du premium pour entrer dans celui du luxe.

Présenté à l’occasion du salon de Shanghai (Chine), le show-car Vision V donne un aperçu de cette future gamme de véhicules qui verra le jour à compter de 2026. Elle s’étendra donc des grands monospaces familiaux et pratiques aux limousines luxueuses et spacieuses, tout en passant par les navettes VIP exclusives.

"Vision V marque le début d’une nouvelle ère pour Mercedes-Benz Vans. Il démontre, dans le vrai sens du terme, comment nous apportons du luxe à un habitacle spacieux et définissons un nouveau segment. Grâce à cela, nous établissons de nouvelles normes en matière de design, de confort et d’expérience utilisateur immersive, tout en répondant aux exigences les plus élevées de nos clients", a déclaré Thomas Klein, directeur de Mercedes-Benz Vans.

Un véhicule statutaire au design aérodynamique

Le design extérieur du concept Vision V introduit le nouveau langage stylistique des futurs grands monospaces de Mercedes-Benz. Les équipes du constructeur allemand ont donc réalisé un gros travail sur l’aérodynamisme du véhicule, afin d’optimiser son efficience. Les porte-à-faux et l’avant sont ainsi nettement plus courts que ceux des générations actuelles.

On relève de la même manière une ligne de toit tendue qui se prolonge dans l’arrière aboutissant sur une forme légèrement arrondie. Le show-car fait aussi la part belle à de nombreux éléments éclairés, à l’image de l’étoile Mercedes illuminée sur le capot ou encore de la face avant. Celle-ci intègre près de 200 unités d’éclairage qui entourent un cadre chromé, tandis que 190 autres persiennes éclairées viennent également contourner les phares, qui prennent la forme emblématique de l’étoile Mercedes à trois branches.

La présence de nombreux éléments lumineux se poursuit à l’arrière, puisqu’une grande lunette est encadrée par plus de 450 persiennes éclairées en trois dimensions qui servent de feux arrière et de feux stop. Le concept Vision V arbore en plus des proportions généreuses qui renforcent le côté statutaire du véhicule, caractérisé par de grands passages de roue, un bord sculpté expressif, ainsi que des roues de 24 pouces qui sont aussi dotées de persiennes éclairées.

Un intérieur première classe

Pour accéder à l’intérieur de Vision V, il faut donc passer par une grande porte à ouverture automatique située sur le côté droit du show-car. Un marchepied escamotable éclairé assure également un accès facile au luxueux salon arrière, baptisé "Private Lounge" par la marque. Celui-ci est par ailleurs séparé du poste de conduite par une paroi vitrée intelligente qui, à la demande, peut être changée de transparente à opaque.

Mais le salon intérieur impressionne surtout par son espace et son confort à bord. À bord de Vision V, on retrouve ainsi des sièges de première classe qui rappellent de luxueuses chaises longues au design résolument futuriste. Montés sur des bases en aluminium poli, ces fauteuils sont constitués d'une série de coussinets en forme de tube flexibles, maintenus par des fermoirs métalliques brillants. Réglables électriquement, les sièges peuvent aussi s’incliner jusqu’à une position complètement allongée.

L’univers feutré et raffiné de l’espace arrière mêle à la fois des matériaux fabriqués de manière traditionnelle à des éléments de design hypermodernes et à la pointe de la technologie. En outre, la console centrale, entre les sièges individuels, se transforme en échiquier haut de gamme une fois la table déployée. Elle abrite aussi un pavé tactile et s’ajuste automatiquement à la position des passagers pour plus de confort.

Des vitrines, façon buffet de luxe, sont également encastrées dans les garnitures en bois le long des parois latérales et encadrées par des baguettes décoratives en aluminium poli. Elles peuvent par exemple accueillir un sac à main, des lunettes de soleil, un smartphone ou même une manette de jeux.

Comme dans un salon

L’un des points forts du coin salon de Vision V reste sans aucun doute l’écran de home cinéma de 65 pouces, rétractable et doté de fonctions d’écran partagé. Discrètement dissimulé sous le plancher, il se dévoile comme par magie dès que les passagers sont installés et que les portes se referment. À travers les lattes transparentes du plancher, les passagers peuvent donc voir l’écran se déployer et séparer l’espace arrière de la zone du chauffeur.

Avec sa résolution 4K, cet écran transforme l’habitacle en une salle de cinéma mobile ultrahaute définition. Films, jeux vidéo ou contenus multimédias peuvent alors être diffusés, tandis que le système audio Dolby Atmos à 42 haut-parleurs et des excitateurs intégrés aux sièges permettent de renforcer l’immersion sonore.

Mais ce n’est pas tout, puisque sept projecteurs intégrés au sol et au ciel de toit enrichissent encore cette ambiance avec des effets visuels dynamiques. Ainsi, les vitres latérales deviennent des "écrans" supplémentaires et créent une expérience numérique à 360 degrés. Le tout se pilote via le pavé tactile de la console centrale.

Enfin, côté conducteur, le cockpit du Vision V offre également une riche expérience numérique. On retrouve dès lors le Superscreen de Mercedes avec trois écrans qui s’étendent sur toute la largeur du tableau de bord. Des graphiques fournissent en temps réel toutes les informations essentielles, du combiné d’instruments virtuel dynamique à la navigation périphérique, qui affiche l’environnement du véhicule sur la carte en temps réel et en conjonction avec les systèmes d’assistance.