Si tous les nouveaux véhicules utilitaires développés par Mercedes-Benz devaient initialement reposer sur l’architecture électrique VAN.EA dès 2026, le constructeur allemand semble avoir revu sa stratégie. En effet, des versions thermiques, basées sur une nouvelle plateforme VAN.CA, continueront à voir le jour aux côtés des modèles 100 % électriques.

Après 2026, Mercedes-Benz Vans continuera à proposer des utilitaires équipés de moteurs thermiques, aux côtés de ses versions électriques. ©Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz Vans revoit sa stratégie d’électrification. Si tous les nouveaux moyens et grands fourgons développés par la marque devaient initialement être basés sur une seule et même architecture électrique, appelée VAN.EA (pour Electric Architecture), à partir de 2026, Mercedes-Benz a finalement changé d’avis.

Le constructeur allemand de véhicules utilitaires a en effet annoncé vouloir continuer à lancer de nouveaux fourgons thermiques au-delà de cette date. Une décision qui fait sens pour la marque, puisque le rythme de la transition vers l’électrique doit surtout dépendre "des conditions du marché et des besoins des clients".

Ainsi, à partir de 2026, les modèles 100 % électriques de Mercedes-Benz Vans reposeront bel et bien sur l’architecture VAN.EA. Mais une variante de cette plateforme, baptisée VAN.CA (pour Combustion Architecture), suivra également au cours des prochaines années pour les véhicules utilitaires dotés de moteurs à combustion interne.

Quel que soit le groupe motopropulseur, la nouvelle architecture permettra de différencier clairement les vans privés dans le segment luxe, des fourgons premium. D’après Mercedes-Benz Vans, les deux variantes VAN.EA et VAN.CA partageront environ 70 % des pièces en commun et seront produites sur la même ligne, permettant de générer un maximum de synergies et donc des économies d’échelle.