Le constructeur allemand a annoncé avoir remporté un appel d’offres avec l’armée de terre. Ainsi, un total de 49 Sprinter en carrosserie benne, plateau et fourgon équipe désormais la flotte des forces françaises.

Sur les 49 Sprinter, 23 sont en carrosserie benne, 7 en plateau, tandis que les 19 restants sont des fourgons. ©JPM

Pour la première fois en France, des utilitaires Mercedes-Benz ont été livrés à l’armée de terre. Le constructeur à l’étoile a en effet annoncé avoir remporté un appel d’offres de l’UGAP pour la livraison de pas moins de 49 Sprinter 319 CDI 4x4 de 190 ch.

Dans le détail, 30 Sprinter (23 bennes et 7 plateaux) carrossés par JPM serviront aux équipes du génie à acheminer outils et matériaux de construction sur les terrains de manœuvre. Quant aux 19 fourgons réalisés par le carrossier industriel Cornut, ils seront affectés au transport de matières dangereuses et autres matériaux nécessitant des conditions particulières de sécurité.

Pour le service achats de matériel de l’armée de terre, la priorité a été donnée à "des véhicules fiables dotés d’excellentes capacités routières et offroad". Dotés d’une transmission intégrale, les Sprinter seront ainsi pleinement adaptés pour rouler sur les pistes de pierre et de terre ou pour accéder aux chantiers.

Dans un communiqué, Mercedes-Benz précise que le donneur d’ordres a également apprécié la "rapidité de réponse à l’appel d’offres, la disponibilité des véhicules ainsi que la facilité de pouvoir les faire carrosser rapidement et de manière très professionnelle par JPM et Cornut, selon ses desideratas". Ces 49 véhicules utilitaires seront destinés à être conservés au-delà de sept ans et à parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres.