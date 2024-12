Thomas Klein accède à la direction mondiale de Mercedes-Benz Vans

Le constructeur allemand accueille Thomas Klein au poste de directeur mondial de Mercedes-Benz Vans, à compter du 1er mars 2025. Il succèdera ainsi à Mathias Geisen, promu au conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG.

Thomas Klein prendra la direction mondiale de Mercedes-Benz Vans le 1er mars 2025.

À compter du 1er mars 2025, Thomas Klein prendra la direction mondiale de Mercedes-Benz Vans. Il succèdera alors à Mathias Geisen, nommé au conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG, en tant que responsable des ventes.

Entré en 1999 chez DaimlerChrysler AG (ancien nom de Mercedes-Benz Group AG), Thomas Klein a commencé sa carrière chez Mercedes-Benz Vans dans l’usine de Düsseldorf (Allemagne). Il a par la suite rejoint le siège de DaimlerChrysler comme spécialiste du marketing.

Après avoir occupé divers postes au sein de l’organisation ventes & retail de Mercedes-Benz en Allemagne et en Afrique du Sud, il a dirigé les ventes multifonctions pour la région "overseas", supervisant près de 180 marchés. En 2019, il a également géré le bureau de distribution générale de Mercedes-Benz Cars au Moyen-Orient, avant d’assumer la responsabilité de Mercedes-Benz Corée en 2021.

Depuis juillet 2023, Thomas Klein était jusqu’alors vice-président de la planification des ventes et de la gestion des produits de Mercedes-Benz Cars. À ce titre, il était responsable de la planification et du contrôle des ventes de voitures particulières du constructeur à l’étoile, mais aussi de la planification stratégique et opérationnelle des volumes ainsi que de la tarification des véhicules de Mercedes-Benz dans le monde entier.

"Thomas Klein a contribué de manière significative au succès de notre entreprise au fil des décennies dans de nombreuses fonctions commerciales. Grâce à sa vaste expérience internationale au Moyen-Orient, en Corée du Sud, en Afrique du Sud et en Allemagne, il est un manager extrêmement expérimenté. Thomas est considéré comme un leader fort, un planificateur habile et un homme d’action stratégique. Avec son esprit d’entreprise et sa force d’exécution, il a le profil idéal pour diriger Mercedes-Benz Vans", a déclaré Ola Källenius, président du directoire de Mercedes-Benz Group AG.