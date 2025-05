Le groupe GCA vise 39 000 voitures neuves en 2025

Le groupe de distribution piloté par David Gaist lève le voile sur ses ambitions pour 2025. Fort de 36 000 véhicules neufs écoulés en 2024, soit 120 % de ses objectifs, le concessionnaire multimarque veut poursuivre sur cette dynamique. GCA vise 39 000 ventes et une hausse de sa rentabilité.

Malgré la vente récente de ses affaires à Avranches et Saint-Lô, GCA prévoit de mettre sur le marché 39 000 véhicules en 2025. ©Journal de l'Automobile

Le groupe GCA a dévoilé lors de sa dernière convention ses ambitions pour l’année 2025. Le groupe, qui distribue notamment les marques du groupe Toyota, BMW, Hyundai, ainsi que Mitsubishi et les marques d'ex-FCA, sans oublier Suzuki et dans la moto BMW Motorrad et Triumph, prévoit de réaliser 39 000 ventes de véhicules neufs.

"Nous avons vendu 36 000 voitures en 2024, ce qui a représenté 120 % de notre objectif constructeur", indique David Gaist, président du groupe GCA. Ce volume se fera à périmètre quasi égal." Pour rappel, le groupe a récemment vendu ses affaires ex-FCA en Normandie, à Avranches et Saint-Lô (50).

En 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,9 milliard d’euros (+15,9 %), mais "nous avons doublé notre rentabilité", indique-t-il. En janvier, David Gaist annonçait un résultat de 34 millions d'euros, soit 1,8 % de profitabilité et promettait de faire mieux en 2025.

Dans le détail, le groupe prévoit de vendre plus de 26 000 Toyota et Lexus. "Nous avons représenté plus de 17 % des ventes de Toyota en France, rappelle David Gaist. L’année a très bien commencé pour nous, car nous sommes à 120 % en prises de commandes, alors que le réseau national est à 98 %, ce qui est en soi un excellent résultat dans la situation actuelle du marché." Le groupe japonais représente 55 % du chiffre d’affaires de GCA.

BMW en forme

Même satisfecit pour BMW et Mini qui couvrent environ 25 % du chiffre d’affaires. "Nous disposons d’un très fort soutien commercial de la part du constructeur qui gère également en direct les buy backs", poursuit David Gaist, qui est pour l’instant satisfait du nouveau contrat de distribution mis en place par Mini. En 2025, le groupe s’est donné pour ambition de vendre 3 315 BMW et 1 595 Mini, sans oublier 830 BMW Motorrad.

C’est en revanche plus compliqué pour Hyundai et Kia qui représentent 10 % du chiffre d’affaires du distributeur. "Le potentiel de ces deux marques est énorme, mais les politiques commerciales ne sont toujours pas adaptées aux réalités du marché", regrette le distributeur qui reste néanmoins confiant pour les trimestres à venir.

"Les produits sont bons, mais nous perdons de la rentabilité chez Kia et nous sommes tout juste à l’équilibre chez Hyundai. Il ne manquerait pas grand-chose pour que la rentabilité soit meilleure", observe le dirigeant qui pointe néanmoins la faible rémunération dans l’après-vente. En 2025, le groupe prévoit de commercialiser 3 326 Hyundai et 2 572 Kia.

Fiat dans une impasse

Quant à Mitsubishi et les marques d'ex-FCA, le dirigeant est beaucoup plus circonspect. Après avoir vendu la plaque Fiat de Normandie, il chercherait à se séparer de celle de Bretagne. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes", glisse David Gaist. Ces deux constructeurs couvrent environ 2 % de son chiffre d'affaires et les ambitions sont d'un peu plus de 1 100 véhicules en 2025, dont 579 Fiat.

Pour l’année en cours, le groupe poursuit sa stratégie de croissance externe. GCA souhaiterait se développer avec BMW Motorrad, mais se penche également sur le poids lourd, ce qui serait une première pour cet acteur. Une signature pourrait avoir lieu dans un avenir proche.

GCA est aussi fortement implanté en Belgique, notamment avec Toyota. "Nous discutions activement avec l'Europe pour trouver des opportunités sur d’autres marchés." À suivre.