Importante concentration au sein du réseau BMW

Deux piliers de la distribution BMW en France, les groupes Méry et Sabrié, unissent leurs forces pour créer MS Groupe. Cette nouvelle entité couvre neuf villes, du Mans (72) à Auxerre (89), et vise le top 10 national avec 350 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le groupe Méry (ici la concessions d'Orléans) rejoint les affaires du groupe Sabrié pour créer une nouvelle entité : MS Groupe. ©DR

Deux importants distributeurs BMW, Christian Méry, à la tête des plaques Dupont et Amplitude, et Antoine Sabrié, dirigeant du groupe Panel, ont décidé de rapprocher leurs deux groupes. Pour cela, CDA Motors, la holding d’Antoine et Catherine Sabrié, ouvre son capital à la famille Méry pour devenir MS Groupe, initiales des deux associés. La holding commune exploitera notamment les marques BMW, Mini et BMW Motorrad.

Ce rapprochement va permettre de créer un groupe qui pourra prétendre à intégrer le top 10 des distributeurs BMW en France. Cette année, l'objectif de MS Groupe est de commercialiser 2 500 BMW, 1 100 Mini, 950 BMW Motorrad et 4 000 véhicules d'occasion à particulier, dans neuf villes d'un territoire allant du Mans (72) jusqu'à Auxerre (89). La nouvelle entité, qui emploie 390 personnes, prévoit un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros.

Pour rappel, le groupe présidé par Christian Méry est présent à Orléans et à Montargis (45), à Tours (37) et à Blois (41), avec notamment la marque Alpina, et depuis peu au Mans (72), premier partenariat avec Antoine Sabrié. De son côté, ce dernier distribue le groupe bavarois sous l'entité Panel, à Melun et à Fontainebleau (77) ainsi qu'à Auxerre et à Sens (89).

Une continuité territoriale

"Ce rapprochement nous permet de réunir deux familles qui ont les mêmes valeurs, nous a expliqué Antoine Sabrié, dirigeant du groupe Panel. Nous constituons un groupe régional implanté en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire et dans les Pays de la Loire, avec une continuité géographique. Autour des concessions Panel, Dupont et Amplitude historiquement implantées et reconnues sur leurs territoires respectifs, cette continuité régionale va permettre d’offrir de nouveaux services à nos clients particuliers et professionnels, tant pour le commerce automobile que pour les deux-roues, un domaine où les deux groupes ont massivement investi ces dernières années.

"L’approche régionale et nos capacités étendues vont également ouvrir de nouveaux marchés au groupe, notamment dans le BtoB, a-t-il poursuivi. En interne, ce développement permet de doter le groupe de nouvelles compétences et de partager les meilleures pratiques, tant pour le commerce que pour les services."

Sur le terrain, les deux groupes, qui ont une forte image locale, garderont leur nom respectif sur les frontons de leurs concessions, mais "nous comptons à l'avenir nous appuyer également sur le nom de MS Groupe pour certaines activités", a expliqué Antoine Sabrié. Ce développement est construit avec les directeurs généraux Lionel Nÿs et Bruno Geslin, en charge des plaques Dupont et Amplitude, et Régis Decupper et Valéry Héneaux pour les plaques Panel et la concession du Mans.