Corvette de retour en France avec le suédois Hedin Mobility Group

Absente depuis la disparition de Chevrolet, la mythique marque américaine prépare son retour en France. Hedin Mobility Group, poids lourd de la distribution automobile en Europe, sera chargé d’importer Corvette. Pendant ce temps, Cadillac poursuit sa montée en puissance sur le Vieux Continent.

Le groupe suédois Hedin Bil s'apprête à lancer la marque Corvette sur le marché français. ©GM

Le groupe suédois Hedin Mobility Group s'apprête à importer Corvette en France. Bien que présent en Europe avec une filiale à Zurich (Suisse), GM a décidé de s'appuyer sur un importateur pour distribuer la marque sportive américaine en Europe continentale, y compris en France.

Absente officiellement du marché français depuis l'arrêt de Chevrolet, la commercialisation de Corvette a depuis toujours été chaotique, reposant sur des réseaux parallèles. Si peu d'informations ont filtré, Corvette sera représentée par une poignée de points de vente en France en 2026, "auprès de distributeurs qui représentent des marques sportives, de luxe ou de niche", indique Jean-Pierre Diernaz, directeur marketing de Cadillac.

Les volumes attendus sont très faibles en raison de la fiscalité. S'appuyer sur un importateur aussi important qu'Hedin Mobility Group est un choix de distribution original, d'autant plus que GM Europe gère en direct la distribution de Corvette au Royaume-Uni.

Sur la troisième marche du podium du classement ICDP, le groupe de distribution Hedin Mobility est présent dans quatorze pays (Scandinavie, Benelux, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque, Slovaquie et Roumanie) et est également importateur, notamment de BYD dans de nombreux pays européens. Le groupe annonce sur son site avoir commercialisé 259 000 véhicules (neufs et d'occasion) en 2024. Il dispose d'un réseau de plus de 330 concessions.

Un réseau en devenir pour Cadillac

En parallèle, GM avance à petits pas avec Cadillac. Présente en France, en Suède, en Suisse et en Allemagne depuis un an, la marque s'apprête à se lancer au Royaume-Uni et en Irlande l'année prochaine.

À part un showroom à Paris, Zurich, à Francfort et Hambourg et Stockholm, Cadillac ne dispose d'aucun réseau de distribution. "Nous allons faire des annonces en décembre", indique Jean-Pierre Diernaz, directeur marketing de Cadillac.

D'ici deux à trois ans, la marque souhaite être représentée dans une vingtaine de points de vente, probablement sous contrat d'agent, bien que rien ne soit encore fixé. La marque propose deux types de showrooms, un de 160 m² pour exposer jusqu'à trois véhicules ou un autre jusqu'à 300 m², capable d'accueillir jusqu'à cinq véhicules.

Pour rappel, la gamme actuelle est composée de trois modèles, tous des SUV électriques : le Lyriq (5,01 m de long), modèle qui s'inscrit dans le segment E, le Vistiq, un modèle sept places de plus de 5,22 m de long et l'Optiq, dévoilé en avant-première à Paris en 2024 et présenté comme un modèle compact alors qu'il mesure 4,82 m et se positionne sur le segment D.

Des immatriculations modestes

"Nos demandes d'investissement sont très pragmatiques, souligne Jean-Pierre Diernaz, qui rappelle que parmi les nouveaux entrants sur le marché français, Cadillac est la seule marque de luxe. Nous avançons certes progressivement, mais notre stratégie est d'être là pour rester et d'offrir de la rentabilité à nos distributeurs."

Pour l'instant, les immatriculations de Cadillac restent dérisoires. Depuis le début de l'année, 187 véhicules ont été immatriculés, dont 152 en location courte durée. "Nous avons effectivement signé un partenariat avec Sixt qui nous permet de nous faire connaître et de faire essayer nos véhicules au grand public", explique Jean-Pierre Diernaz.

Le constructeur américain s'est également offert une belle vitrine en étant présent sur la dernière édition du Tour de France. "Nous avions fait un test en 2024, mais cette année, on avait treize voitures à la route. Ce test nous a permis de montrer toute la pertinence de l'électrique, même dans des conditions d'utilisation aussi extrêmes que sur le Tour de France."