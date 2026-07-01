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Constructeurs

Commandes : le VP rit, le VUL pleure

Publié le 1 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
À l'image d'un marché qui a progressé de 11,4 % en juin 2026, les commandes de VP ont augmenté de 13 %. Au premier semestre, elles augmentent de 4,7 %. Le marché du VUL reste moins bien orienté avec -6,1 % en juin et +1,2 % depuis le début de l'année.
Depuis le début de l'année 2026, les constructeurs ont enregistré 902 999 commandes VP, en hausse de 4,3 %. ©Verbaere Automobiles

Le niveau de commandes nous renseigne sur les immatriculations à venir. Après un début d'année 2026 en franche baisse, la signature des bons de commande a repris à partir du mois de mars.

 

La performance du mois de juin 2026 (+13 %) témoigne, sans doute, de la réussite des journées portes ouvertes que nombre de constructeurs ont organisées mi-juin. En juillet, il faudra regarder l'impact du leasing social qui débute officiellement le 16 du mois.

 

©CCFA/CSIAM

 

À la fin du premier semestre 2026, le bilan est également positif avec 4,7 % de commandes VP de plus qu'un an plus tôt. Les constructeurs ont ainsi engrangé 902 999 signatures, alors que le total des immatriculations à la même date est de 857 166 unités.

 

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Le marché du VUL suit une trajectoire plus délicate. Alors que le marché est en baisse de 4,9 % en juin 2026 et de 1,9 % à la clôture du premier semestre, le niveau de commandes ne laisse pas augurer d'un redressement de la situation.

 

©CCFA/CSIAM

 

En effet, après un plongeon de 11,4 % en avril et de 6,1 % en juin, avec une parenthèse de +6,5 % en mai, le niveau de commandes cumulées est relativement stable avec +1,2 %.

 

Sur les six premiers mois de l'exercice, les VUL ont totalisé 145 947 commandes, contre 144 281 un an plus tôt.

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