Les distributeurs de VO au bord de la panne sèche depuis début 2026

Le mois de juin 2026 n'a pas été des plus favorables pour les revendeurs de voitures d'occasion. Selon les données de AAA Data, les transactions à destination des particuliers ont baissé de 3,3 % durant la période pour s'établir à 179 224 unités.

Pour certains distributeurs, l'épisode caniculaire a freiné la fréquentation de leurs sites et l'opération Journées portes ouvertes n'aura pas suffi à inverser le cours des choses. Le relatif maintien du canal CtoC (-0,1 %, à 246 600 VO), à titre de comparaison, avalise ce début d'explication.

Une contreperformance qui impacte le bilan semestriel. Depuis le début de l'exercice 2026, les distributeurs ont écoulé 1 044 720 voitures d'occasion sur un marché français de 2,608 millions d'unités. Comparativement à l'an passé, les enseignes ont alors perdu 7,9 % de volume, quand le secteur du VO dans son ensemble a diminué de 4 %.

Le 2-5 ans échappe presque au ralentissement

Un élément frappant du bilan présenté par AAA Data relève d'une forme d'universalité de la problématique : aucune tranche d'âge n'a connu de croissance sous les panneaux des distributeurs. Cela vaut pour le mois de juin comme pour le semestre dans son entièreté.

En effet, au cours du dernier mois, les transactions de VO récentes comme celles des produits les plus âgés ont fini en repli. Il faut, par exemple, noter les -2,2 % sur les voitures de 1-2 ans (16 300 unités), les -5,2 % sur celles de 6-10 ans ou encore les -6,4 % sur les VO au-delà de 16 ans (22 875 unités). Avec près de 63 800 unités, l'offre des 2-5 ans limite la casse (-0,6 %).

Le déficit est plus important au cumul des mois. Au point que même les "vieux VO" ne sauvent plus les statistiques des distributeurs. À la fin du semestre, les enseignes ont tout juste revendu 110 400 voitures de 11-15 ans (-12 %) et 138 900 VO de 16 ans ou plus (-10,3 %). Dans le meilleur des cas, le canal BtoC a baissé de 3,7 %, à 364 000 unités sur le créneau des 2-5 ans.

Le CtoC recule de 1,1 % au premier semestre

Pour ce qui est du commerce entre propriétaires directement, le canal a vu une explosion des reventes de voitures d'occasion très récentes, au mois de juin. Bien que faible en proportion, le VO de moins d'un an a gonflé de 25,7 % en juin, à 5 000 unités. Celui de 1-2 ans prenant 16,1 % dans le même temps, à 3 260 unités.

Sur le temps long, le semestre (-1,1 %, à 1,462 million d'unités) tourne à l'avantage des extrêmes. Les particuliers ont connu des progressions significatives, d'une part, sur les VO de moins d'un an (+9,5 %, à 29 300 cessions) et, d'autre part, sur les exemplaires âgés de plus de 16 ans (+8 %, à 685 550 unités). Entre les deux, le segment des 2-5 ans, notamment, a dégringolé de 15,8 %, finissant la période à 92 500 transactions.