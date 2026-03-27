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Constructeurs

BYD a vu son bénéfice chuter en 2025 malgré des ventes record

Publié le 27 mars 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Premier constructeur mondial de voitures électriques, BYD a enregistré une chute de son bénéfice net de 19 % en 2025, à 4,08 milliards d’euros. Le géant chinois, qui a pourtant vendu un record de 2,26 millions de véhicules dans le monde, paie le prix de la guerre tarifaire en Chine.
BYD résultats financiers 2025
BYD a vu ses ventes progresser en 2025, mais également ses bénéfices ralentir. ©AdobeStock-Jan

BYD a publié ses résultats financiers pour l’année 2025. Le géant chinois, premier constructeur mondial de voitures électriques devant l'américain Tesla, a donc fait état d’un bénéfice net de 4,08 milliards d’euros, en baisse de 19 % par rapport à 2024. Son chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 3,5 % en 2025, pour atteindre 101 milliards d'euros.

 

BYD accélère ses ventes, mais voit ses bénéfices ralentir

 

Ce récent ralentissement intervient après une période de croissance soutenue, puisque BYD avait enregistré un bénéfice net record au premier trimestre 2025. Malgré un nombre record de 2,26 millions de véhicules vendus dans le monde l’an dernier, le leader mondial de l’électrique a dû faire face à une concurrence intense en Chine, notamment sur les prix, qui a donc nui à la rentabilité de l’entreprise.

 

En mai 2025, la principale association chinoise de constructeurs automobiles avait d’ailleurs sévèrement rappelé à l'ordre les constructeurs locaux qui alimentent une "guerre des prix", estimant que cela allait "aggraver la rivalité nuisible" dans le secteur. BYD n'était pas nommément visé, mais le communiqué faisait suite à des remises allant jusqu'à 34 % proposées par le constructeur sur une vingtaine de ses modèles.

 

Face au ralentissement des ventes en Chine, BYD accélère à l’étranger

 

Face à cette guerre des prix en Chine, BYD cherche donc, à l’instar de ses concurrents, à se tourner vers les marchés étrangers. En septembre 2025, la société a ainsi vendu plus de 13 000 unités dans les pays de l'Union européenne, soit une hausse de 272,1 % sur un an, selon un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles. (Avec AFP)

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