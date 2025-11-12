Face au ralentissement des ventes en Chine, BYD accélère à l’étranger

Publié le 12 novembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Selon un rapport publié par Citi, BYD espère vendre 1,6 million de véhicules à l’étranger en 2026. Un nombre en hausse par rapport à 2025 qui s’explique par le lancement de nouveaux modèles et par la concurrence sur son marché national.

BYD prévoit de vendre entre 1,5 et 1,6 million de véhicules à l’étranger en 2026. ©AdobeStock-RNL Fotografia

La conquête mondiale de BYD n’est pas près de s’essouffler. Dans un rapport de Citi, relayé par l’agence de presse Reuters, le constructeur chinois prévoit de vendre entre 1,5 et 1,6 million de véhicules à l’étranger en 2026. Selon Citi, cela représenterait une "croissance à deux chiffres à partir de 2025". En 2025, BYD a immatriculé près d’un million de voitures en dehors de la Chine. D’après Citi, qui cite une réunion avec la direction du groupe, cette croissance serait "tirée par le lancement de nouveaux modèles". "Le mix des ventes à l’étranger de BYD est équilibré entre les différentes régions, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est représentant respectivement un tiers des ventes totales à l’étranger en 2025", précise le rapport. Rappelons que le constructeur chinois, sur le marché nord-américain, n’est présent qu’au Mexique. Contourner la concurrence nationale Citi affirme par ailleurs que la direction du constructeur chinois s’attend à une baisse des dépenses d’investissement au quatrième trimestre par rapport au troisième, suivie d’une baisse significative en 2026, "étant donné que la capacité de production de véhicules et de batteries devrait être en mesure de répondre à la demande", indique le rapport. Citi ne précise toutefois pas l’objectif global des ventes de BYD pour 2026. Néanmoins, le constructeur a réduit son objectif 2025 de 16 %, à 4,6 millions de véhicules, après une chute de ses ventes en Chine ces derniers mois. Reuters rappelle que le constructeur a annoncé en octobre 2025 sa plus forte baisse de bénéfices trimestriels en plus de quatre ans. Les marchés étrangers se présentent donc comme une planche de salut pour BYD, confronté à une rude concurrence sur son marché domestique. Ses exportations de véhicules représentent désormais 20 % de ses ventes totales, soit le double de leur niveau de 2024.

