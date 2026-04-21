BYD en passe d’intégrer l’ACEA ? 

L’association des constructeurs automobiles européens (ACEA) pourrait prochainement accepter dans ses rangs son premier membre chinois. Selon une enquête du média Bloomberg, validée par les propos d’un porte-parole du lobby, BYD serait actuellement en discussion pour intégrer l’organisation.

Une position qui pourrait permettre aux constructeurs chinois d’obtenir une voix sur le Vieux Continent concernant les droits de douane sur l’importation de véhicules électriques. Toutefois, le porte-parole de l’ACEA ajoute qu’actuellement, aucune décision n’a été prise sur l'entrée de BYD.

L’ACEA compte à ce jour 17 membres, pour la majorité européens, mais aussi des constructeurs étrangers comme Ford ou encore Honda. Cette potentielle intégration intervient tandis que la concurrence avec les constructeurs chinois s’intensifie, notamment sur l’électrique.

Des membres s'opposent à l'entrée de BYD dans l'ACEA

Notons que BYD a installé une usine automobile en Hongrie et prévoit d'y produire en masse des voitures au deuxième trimestre 2026. Cela lui permettra de contourner les tarifs douaniers supplémentaires imposés par l’UE. Précisons que d’autres constructeurs chinois, comme Chery, implantent des sites de production sur le Vieux Continent.

Selon une source de Bloomberg, une partie des membres de l’ACEA s’oppose à l’adhésion de BYD dans l’association. D’après le média, pour devenir membre, il faut une période plus longue de fabrication en Europe et le développement d’une relation fonctionnelle avec l’association.