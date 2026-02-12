Bénéfice net divisé par deux pour Mercedes-Benz en 2025

Le constructeur allemand a vu ses comptes se dégrader durant l'année 2025. Son chiffre d'affaires a reculé de 9,2 %, à 132,2 milliards d'euros, alors que son bénéfice net a plongé de 48,8 %, à 5,33 milliards. Mercedes-Benz veut rebondir dès 2026 avec le début d'une offensive produits qualifiée d'historique.

Tous les indicateurs financiers de Mercedes-Benz sont à la baisse sur l'exercice 2025. ©Mercedes-Benz

À l'image des ventes, qui ont baissé de 9 % durant l'année 2025, les résultats financiers de Mercedes-Benz sont mal orientés. Le chiffre d'affaires a reculé de 9,2 %, à 132,2 milliards d'euros.

Le résultat net du groupe a plongé de 48,8 %, pour atteindre 5,33 milliards d'euros. La marge opérationnelle s'est effondrée à 3,7 %, alors que le groupe tablait sur une fourchette comprise entre 4 et 6 %.

Ce ratio ne cesse de se détériorer depuis plusieurs années. Il était de 12,6 % en 2023 et de 8,1 % en 2024. Pour 2026, Mercedes-Benz vise une fourchette historiquement basse comprise entre 3 et 5 %.

Pour la seule partie automobile, la marge opérationnelle est de 5 % en 2025, en baisse de 3,1 points. Un chiffre qui atteint 10,2 % pour les Vans mais en baisse de 4,4 points.

Pour l'année qui s'ouvre, Mercedes vise deux millions de ventes pour sa division Cars (+15 %) et une marge opérationnelle comprise entre 8 et 10 %.

Des difficultés en Chine

"La réduction des ventes est principalement due à la féroce compétition en Chine", a souligné le président du directoire de Mercedes Ola Källenius, lors d'une conférence de résultats.

Dans ce pays, les livraisons de Mercedes ont diminué de 16 % en 2025, et devraient poursuivre leur déclin en 2026 selon le PDG.

"L'écart de prix entre les marques chinoises haut de gamme et les constructeurs allemands premium doit se réduire sensiblement pour réussir la reprise en Chine", a estimé l'expert allemand de l'automobile Ferdinand Dudenhöffer, pour qui l'année 2025 est une année "à oublier" pour Mercedes, comme pour "presque tous les constructeurs automobiles".

Plus de 40 nouveautés en 3 ans !

Pour tenter de renouer avec la croissance, Ola Källenius a annoncé la "plus grande offensive de lancements de produits de l'histoire de l'entreprise" dans les prochaines années.

Au total, le groupe prévoit de proposer 40 nouveaux modèles à partir de cette année (SUV électriques, grandes berlines, compactes électriques, sportives AMG) sur une période de trois ans.

Côté américain, les échanges avec les États-Unis ont été ébranlés par la hausse brutale des droits de douane à 15 % imposée par le président américain Donald Trump sur les voitures européennes, qui pèsent sur les exportations de Mercedes, malgré la présence d'une usine en Alabama.

Lors d'une table ronde avec des journalistes en janvier, le PDG s'était dit convaincu que les États-Unis étaient "un marché de croissance à moyen et long terme", raison pour laquelle le groupe compte y investir plus à l'avenir. (avec AFP)