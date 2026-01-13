En 2025, les ventes mondiales de Mercedes-Benz ont plongé

Plombé par une forte baisse de son activité en Chine et aux États-Unis, le groupe Mercedes-Benz a vu ses livraisons chuter de 10 % en 2025, à 2 160 000 voitures et utilitaires légers. Le constructeur allemand a également dû composer avec un repli de 9 % sur l’électrique.

L'année 2026 sera riche en nouveautés pour Mercedes-Benz, avec notamment le lancement du GLC électrique. ©Mercedes-Benz

Les derniers bilans trimestriels ne laissaient guère planer de doute quant à l’issue de l’année 2025. Le groupe Mercedes-Benz, en difficulté tout au long du dernier exercice, n’est pas parvenu à inverser la tendance au dernier trimestre.

Le constructeur allemand a terminé l’année à 2 160 000 livraisons de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) dans le monde. Un volume en repli de 10 % comparé à 2024. Les VP ont cédé 9 %, à 1 800 800 unités, tandis que les VUL ont perdu 11 %, à 359 100 unités.

Chute aux US et en Chine

Pour les voitures particulières, la chute a été particulièrement sévère en Chine (-19 %, 551 900 immatriculations) et aux États-Unis (-12 %, 284 600). Sur le marché américain, le groupe pointe du doigt les droits de douane et assure avoir eu une "gestion rigoureuse des stocks", ce qui a impacté les ventes. Il a en revanche limité la casse à -1 % en Europe avec 634 600 immatriculations.

L’autre point noir de l’année 2025 a été la contre-performance des modèles électriques. Ces derniers ont vu leurs livraisons baisser de 9 % dans le monde, à 168 800 unités. Le dernier trimestre a néanmoins permis de freiner la chute, avec un rebond de 3 % attribué au succès de la CLA. Cette dernière vient d’ailleurs d’être élue voiture de l’année 2026.

Mercedes-Benz se montre relativement confiant pour l’année qui vient de s’ouvrir, convaincu du succès à venir de ses nouveaux modèles. Outre la CLA, le constructeur misera sur les GLB et GLC électriques, mais aussi sur les versions restylées des Classe S, GLE et GLS ou encore sur la nouvelle Classe C électrique et la nouvelle génération du GLA.

Nouveau VLE pour la division Vans

Chez Mercedes-Benz Vans, le constat global est peu ou prou le même. À la différence près que les modèles électriques ont bondi de 46 %, à 28 500 unités. L’activité commerciale a en revanche plongé de 25 % en Chine (20 000 unités), de 29 % aux États-Unis (35 300) et de 8 % en Europe (248 700).

L’année 2026 sera marquée par la première mondiale du VLE, soit la nouvelle génération du Classe V électrique. Un modèle qui sera ensuite décliné en version utilitaire, afin de remplacer le Vito actuel.