Mercedes-Benz face au mur commercial chinois et américain

Pas plus qu’au premier semestre, les livraisons mondiales de Mercedes-Benz ont reculé au troisième trimestre 2025. Depuis janvier, le constructeur accuse un repli commercial de 8 %, conséquence de son déclin en Chine et aux États-Unis.

Mercedes-Benz compte sur la nouvelle CLA pour relancer ses ventes mondiales. ©Mercedes-Benz

Le déclin prononcé des ventes mondiales au premier semestre 2025 s’est traduit par un naufrage financier pour Mercedes-Benz. Il est peu probable que les comptes du troisième trimestre soient de meilleure facture au regard du bilan commercial du constructeur sur les trois derniers mois.

Entre les mois de juillet et de septembre, Mercedes-Benz a livré 441 500 voitures particulières, un volume en repli de 12 % comparé à la même période en 2024. Le déclin des ventes, pour des raisons différentes, en Chine (125 100 unités à -27 %) et aux États-Unis (70 800 unités, -17 %) sont un handicap majeur pour le constructeur allemand.

L'Europe en légère hausse

Ces débouchés majeurs se ferment peu à peu et les autres zones d’activité ne parviennent pas à compenser le manque à gagner. En Europe, toujours au T3 2025, Mercedes-Benz n’a progressé que de 2 %, à 160 800 unités. Dans le reste du monde (Amérique du Sud et Moyen-Orient), les livraisons ont en revanche bondi de 12 %, mais pour un maigre butin de 25 200 immatriculations.

"Alors que les ventes en Europe, en Amérique du Sud et dans les États du Golfe ont été bonnes, nos ventes au troisième trimestre ont été affectées par les conditions du marché en Chine", constate Mathias Geisen, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, en charge des ventes et du marketing.

"Aux États-Unis, poursuit-il, les niveaux de stocks ont été soigneusement gérés au troisième trimestre. Dans l'ensemble, nous continuons à constater une forte demande pour nos véhicules haut de gamme et à recevoir d'excellents retours sur la CLA électrique."

Les livraisons de modèles électriques, justement, ont augmenté de 22 % par rapport au deuxième trimestre 2025, mais sont au même niveau qu’au troisième trimestre 2024, à 42 600 unités. Les hybrides rechargeables ont de leur côté grappillé 10 % comparé au T3 2024, avec 96 300 immatriculations.

Le compte n’y est donc pas à l’issue des trois premiers trimestres 2025 pour Mercedes-Benz. Ses ventes mondiales reculent de 8 %, à 1 341 400 unités, avec des électriques en baisse de 13 % (118 400). Seuls les PHEV s’en sortent avec 4 % de hausse (277 100).

Les vans guère plus en forme

Le bilan n’est guère plus flatteur pour la division Vans. Le troisième trimestre s’est soldé par un bilan commercial en repli de 8 %, à 83 800 unités. Depuis janvier, les utilitaires sont à -13 % et 260 200 immatriculations. Soulignons toutefois les 20 200 éléments électriques livrés, un volume supérieur de 61 % à celui de 2024.

"En Europe, la part des véhicules électriques a représenté 14 % de nos ventes de fourgons au cours du troisième trimestre, ce qui montre que notre engagement en faveur des véhicules électriques trouve un écho auprès des clients", souligne Sagree Sardien, responsable des ventes et du marketing de Mercedes-Benz Vans.