Grâce à Mini, le groupe BMW a plus livré en 2025

Les livraisons du groupe BMW ont progressé de 0,5 % en 2025, à 2 463 715 unités. Un score amélioré principalement grâce au rebond commercial de Mini. La marque BMW a de son côté terminé dans le rouge.

Mini a vu ses ventes mondiales bondir de 17,7 % en 2025. ©Mini

L’heure du bilan commercial a sonné pour le groupe BMW. Vu dans sa globalité, il est positif puisque les livraisons ont progressé de 0,5 %, à 2 463 715 unités. Le dernier trimestre a pourtant été poussif, avec seulement 667 981 mises à la route, un volume en repli de 4,1 %.

C’est surtout grâce à Mini que le groupe a pu terminer l’année dans le vert. Le renouvellement de sa gamme a permis à la marque d’assurer 17,7 % de mises à la route en plus par rapport à 2024, atteignant ainsi 288 290 unités. Environ le tiers de ce volume a d’ailleurs été réalisé avec des modèles 100 % électriques.

BMW en baisse

À l’inverse, la marque BMW a cédé du terrain. Ses livraisons ont reculé de 1,4 %, à 2 169 761 voitures. Les deux autres entités du groupe, Rolls Royce et BMW Motorrad, ont également baissé de rythme en 2025, respectivement de 0,8 % et 3,7 %, à 5 664 et 202 563 unités.

Le groupe retient surtout le positif de l’année qui vient de s’écouler, et les ventes de modèles électrifiés en font partie. Ce sont plus de 642 000 voitures hybrides rechargeables et électriques qui ont été livrées dans le monde, soit une montée en régime de 8,3 %. Les électriques seules ont cumulé 442 072 mises à la route (+3,6 %), soit 18 % des livraisons mondiales.

"Nos véhicules électrifiés ont été particulièrement demandés. L'Europe a enregistré une croissance particulièrement forte, les véhicules électriques à batterie représentant environ un quart des ventes totales (+28,2 %, ndlr), les BEV et PHEV combinés atteignant une part de plus de 40 % dans toute la région", souligne Jochen Goller, membre du conseil d'administration responsable des clients, des marques et des ventes.

Ce dernier ajoute que le groupe est "en bonne voie" pour atteindre son objectif européen de réduction des émissions de CO₂ de sa flotte pour 2025.

Performance solide en Europe

Comme l’évoque Jochen Goller, la performance commerciale a été solide en Europe. Les livraisons y ont progressé de 7,3 %, à 1 016 360 unités, dont 87 206 en France (+0,6 %) et 290 742 en Allemagne (+8,7 %). Les États-Unis ont également été au rendez-vous (+5 %, 417 683), contrairement à la Chine (-12,5 %, 625 527).

"En Europe notamment, poursuit Jochen Goller, l'année 2026 sera marquée par la Neue Klasse. Parallèlement, nous lancerons plusieurs nouveaux modèles cette année, tels que la BMW X5, la BMW Série 3 et la BMW Série 7. Au total, le groupe BMW lancera plus de 40 nouveaux véhicules et modèles révisés avec différentes options de motorisation d'ici 2027."