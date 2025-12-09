Milan Nedeljkovic va succéder à Oliver Zipse à la tête de BMW

Publié le 9 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

BMW a trouvé le successeur d’Oliver Zipse, futur retraité, au poste de président du directoire. Il s’agit de Milan Nedeljkovic. La passation de pouvoir interviendra le 14 mai 2026.

Milan Nedeljkovic va succéder à Oliver Zipse à la tête du groupe BMW. ©BMW

Milan Nedeljkovic sera le nouveau président du directoire du groupe BMW à compter du 14 mai 2026, après l'assemblée générale annuelle. Le dirigeant de 56 ans, entré dans l’entreprise en tant que stagiaire en 1993, succédera alors à Oliver Zipse, futur retraité. Le constructeur rappelle que le contrat d'Oliver Zipse en tant que président du directoire avait été prolongé au-delà de l'âge normal de la retraite jusqu'en 2026. Il officiait à ce poste depuis août 2019 et siégeait au conseil d’administration depuis plus de dix ans. BMW rebondit au troisième trimestre 2025, porté par ses ventes américaines "Oliver Zipse a apporté une contribution majeure au groupe BMW et mérite toute notre gratitude. Il a toujours donné la priorité au succès de BMW et adopté une position claire, même face à des vents contraires importants. Il a ainsi maintenu l'entreprise sur la bonne voie pendant les périodes de turbulences", déclare Nicolas Peter, président du conseil de surveillance du groupe. Charge à Milan Nedeljkovic de relever les défis futurs. Nicolas Peter loue "sa vision stratégique, ses solides compétences en matière de mise en œuvre et son esprit d'entreprise". Il est membre du conseil d’administration depuis 2019 et évolue actuellement en tant que responsable de la division production. Il a dirigé par le passé plusieurs usines du groupe (Oxford, Leipzig, Munich…). Son contrat en tant que président du directoire s’étendra jusqu'en 2031.

