Philippe de Rovira quitte Stellantis pour diriger Ayvens

Ayvens recrute Philippe de Rovira pour succéder à Tim Albertsen, bientôt retraité, au poste de directeur général. La passation de pouvoir à la tête du loueur longue durée est prévue pour le 1er décembre 2025.

Philippe de Rovira va diriger Ayvens. ©Ayvens

À peine vient-il d’être promu à la direction des opérations pour l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient de Stellantis, en plus de son poste de directeur de Stellantis Financial Services et de Free2move, que Philippe de Rovira quitte le constructeur dirigé depuis peu par Antonio Filosa.

Philippe de Rovira, qui avait rejoint le groupe en 1998, s’apprête à prendre la direction générale d’Ayvens. Il succédera, le 1er décembre 2025, à Tim Albertsen, qui a informé le conseil d'administration du loueur longue durée de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.

Leader mondial du secteur

"Au nom du conseil d’administration, je me réjouis de la nomination de Philippe en tant que directeur général, réagit Pierre Palmieri, président du conseil d'administration du loueur. Son expérience, son engagement et sa vision stratégique seront déterminants pour accompagner la croissance et saisir les opportunités de demain pour Ayvens."

Philippe de Rovira intégrera par la même occasion le conseil d’administration de la filiale de la Société Générale. Ayvens, né du rapprochement d'ALD et de LeasePlan, fait aujourd’hui figure de leader mondial de son secteur avec 14 000 salariés répartis dans 41 pays, et une flotte sous contrat de 3,2 millions de véhicules.