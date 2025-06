Stellantis : Jean-Philippe Imparato confirmé, Maxime Picat quitte le groupe

Antonio Filosa prend officiellement ses fonctions à la direction générale du groupe Stellantis. La nouvelle équipe dirigeante du constructeur voit Jean-Philippe Imparato confirmé à son poste de directeur de l'Europe élargie comprenant la marque Maserati. Maxime Picat ainsi que Béatrice Foucher quittent Stellantis.

Jour 1 pour Antonio Filosa dans ses fonctions de directeur général de Stellantis. Le remplaçant de Carlos Tavares présente le 23 juin 2025 sa nouvelle équipe dirigeante.

"L’équipe que je présente aujourd’hui rassemble le meilleur de Stellantis. Ce sont des leaders qui placent l’humain au premier plan. Ils ont une connaissance approfondie de nos marques, de nos produits et de nos clients, une expertise de pointe et un esprit entrepreneurial essentiel à notre réussite", explique-t-il dans un communiqué. Le dirigeant va cumuler ses fonctions de directeur général et garder la tête des opérations de la région North America & American Brands.

Pour l'Europe, pas de changement non plus. Jean-Philippe Imparato est confirmé à la direction de la région Europe élargie et récupère également la direction de la marque Maserati.

Mais grosse surprise : Maxime Picat, qui occupait le poste de directeur des achats du groupe, quitte l'entreprise, "d'un commun accord", selon le constructeur. Le nom du Français a été évoqué parmi les successeurs possibles de Luca de Meo à la tête de Renault. Faut-il y voir un nouvel indice pour son futur poste ?

Béatrice Foucher quitte aussi l’entreprise. Elle était jusqu'ici chief planning officer et est remplacée par Davide Mele. Faut-il également y voir une possible candidate chez Renault ? Avant d'intégrer Stellantis en 2019, Béatrice Foucher avait passé plus de 16 années chez Renault et au sein de l'Alliance.

Toujours est-il qu'Antonio Filosa a salué ces départs : "Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Maxime Picat et à Béatrice Foucher. Ils ont remarquablement contribué au succès de Stellantis tout au long de leur parcours au sein de l’entreprise. Nous leur souhaitons à tous les deux le meilleur dans leurs projets futurs."

La nouvelle "Stellantis leadership team"

Voici le reste du nouvel organigramme de Stellantis, que le constructeur a baptisé la SLT, la Stellantis leadership team. Ainsi, Doug Ostermann, chief financial officer, prend en charge les fusions-acquisitions ainsi que les coentreprises.

Emanuele Cappellano, qui dirige la région South America, rejoint la SLT et prend également la responsabilité de Stellantis Pro One, l’unité dédiée aux véhicules utilitaires de l’entreprise. Philippe de Rovira est nommé à la tête de la région Rest of World et conserve la responsabilité de Stellantis Financial Services.

Le planning produits est confié à Davide Mele qui rejoint également la SLT. Ned Curic poursuit son rôle à la tête du product development & technology.

Sébastien Jacquet, nommé responsable de la qualité au début du mois, rejoint la SLT. Monica Genovese est nommée responsable des achats.

Scott Thiele rejoint la SLT pour diriger la supply chain, un poste nouvellement créé regroupant des activités auparavant réparties entre le planning et le manufacturing.

Arnaud Deboeuf continue de diriger le manufacturing et Xavier Chéreau reste en charge des ressources humaines et de la sustainability. Enfin, Clara Ingen-Housz, responsable des corporate affairs & communications, rejoint la SLT.

Dans cette nouvelle organisation, quatre autres dirigeants seront rattachés directement à Antonio Filosa. Il s'agit de Ralph Gilles, responsable du design, d'Olivier François, responsable du marketing, d'Alison Jones, désormais en charge de parts & services et de circular economy, et de Giorgio Fossati en tant que general counsel.

Le constructeur précise également que Richard Palmer restera conseiller stratégique de l’entreprise.

Une nouvelle équipe dirigeante qui a déjà des objectifs et des priorités. Le nouveau directeur général veut mettre l'accent sur la qualité, la chaîne d'approvisionnement et la fabrication. Pour cela, il y aura une approche collaborative avec une réunion par semaine.

Parmi les autres priorités immédiates, devant faire l'objet d'actions dès le deuxième semestre 2025, Antonio Filosa souhaite encore "rapprocher la prise de décisions des régions (…) renouer avec les parties prenantes (fournisseurs, concessionnaires, gouvernements).

Stellantis annonce aussi qu'un "nouveau business plan est en cours d'élaboration."