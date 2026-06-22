Autosphere s'offre les services de Sandra AI

Autosphere et Sandra AI entrent en collaboration autour de l'intelligence artificielle. Les deux entreprises ont en effet annoncé, le 22 juin 2026, la signature d'un accord. Celui-ci vise à déployer l'agent IA de la société française chez le plus grand groupe de distribution automobile du territoire.

Une relation qui confirme la tendance à l’automatisation dans les services après-vente des concessions. Olivier Kempf, directeur marketing et expérience client du groupe Autosphere, rappelle que l’objectif est clair : "Offrir aux clients une expérience plus simple, plus fluide et plus réactive à chaque interaction avec les concessions du groupe".

Pour cela, le géant français passe donc à l’intelligence artificielle et confiera à l'agent la tâche de gérer l’ensemble des appels entrants en concession. L'IA va interpréter les besoins des clients et les diriger vers le service approprié. Contrairement à l’approche basique des chatbots, ici l’agent ne suit pas un scénario programmé, mais utilise le traitement du langage naturel et l’IA générative.

Capable d'intervenir comme une force supplétive aux côtés du personnel dans les périodes de débordement, l'agent de Sandra AI positionne les rendez-vous simples dans l'agenda et participe à la qualification des clients pour l’outil CRM. Cette configuration hybride permet une prise en charge rapide face à des clients qui attendent des réponses immédiates tout en gardant une expertise humaine pour contrôler le reste.

Un pilote convaincant

Sandra IA a séduit Autosphere après une phase d’études durant laquelle l’entreprise d’intelligence artificielle a démontré une robustesse technologique, ainsi qu’un agent proposé fluide et pertinent dans les échanges avec les clients, comme on peut le lire dans le communiqué rédigé conjointement. Le premier pilote a débouché sur un gain significatif dans la gestion des appels. Plus de 60 % des prises de rendez-vous ont pu être automatisées par l'agent.

À l’heure actuelle, le déploiement est en cours dans les 250 concessions du groupe. Cette mise en place à grande échelle montre la capacité de Sandra AI à répondre aux enjeux d’un acteur majeur du secteur automobile, ce qui confirme la pertinence de son modèle. De son côté, Autosphere voit plus grand avec l’objectif, à terme, de proposer un modèle de distribution automobile alliant proximité humaine, excellence opérationnelle et innovation technologique.

Leader du marché et souvent précurseur en matière d'innovations, Autosphere sera scruté de près par la concurrence. Même si d'autres références du top 100 de la distribution ont déjà sauté le pas depuis l'année dernière, à l'instar du groupe LG, sacré aux GPDA 2025.

Par Keziah Jeanne