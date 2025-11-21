GPDA 2025 : le Prix de l'innovation sociale est attribué au CRVO de Lens

Alors que les métiers de l’après‑vente sont sous tension en matière d’em­plois, le centre de reconditionnement des voitures d’occasion du groupe Emil Frey France, à Lens (62) a visible­ment trouvé une solution. Et pas en allant puiser des ressources dans les ateliers des concessions !

En 2024, le site a déployé une nouvelle méthode appelée MRS (méthode de recrutement par simulation) mise au point avec France Travail.

Les CRVO du groupe Emil Frey France (trois sont ouverts, mais un qua­trième devrait voir le jour dans le Sud‑Est) fonctionnent sur un prin­cipe de production séquencée inspiré de l’industrie. Et contrairement aux ateliers classiques où un carrossier prend en charge un véhicule du dé­but à la fin, le travail y est découpé en étapes successives : démontage, masticage, polissage, peinture…

Ce mode d’organisation permet d’op­timiser les flux et d’ouvrir les postes à des profils non issus du secteur au­tomobile. "À partir du moment où le travail est séquencé, nous n’avons plus besoin de recruter uniquement des carrossiers ou des peintres confirmés", explique Vincent Gorce, directeur général chez Emil Frey France.

C’est sur ce constat qu’intervient la méthode MRS. France Travail analyse les habiletés nécessaires à chaque poste – minutie, sens du rythme, rigueur, coordination – et sélectionne des candidats sur ces aptitudes, sans exiger ni diplôme ni expérience.

Des tests sont en­suite proposés aux personnes sans emploi dans la région. Résultat : des profils très variés intègrent les équipes du CRVO. "Nous avons recruté des anciens boulangers, des femmes de ménage, des coiffeurs… des personnes qui n’avaient jamais travaillé dans l'automobile et que nous avons formées progressivement", précise Vincent Gorce.

Ces salariés débutent sur des tâches simples, puis montent en compé­tences pour devenir, en trois ans, autonomes sur des postes qualifiés. Certains poursuivent même leur parcours en concession.

Un impact social mesurable

Le centre de Lens emploie au­jourd’hui près de 250 personnes, bientôt 300 avec l’ouverture d’une troisième ligne de carrosserie.

Environ un tiers des effectifs a été recruté via la MRS, avec un taux de fidélité remarquable : la plupart des premiers embauchés sont toujours en poste.

Le site af­fiche également un taux de fémi­nisation record pour un atelier automobile, avec 25 % de femmes, dont plusieurs dans les métiers techniques de la carrosserie et de la préparation esthétique. "La MRS ouvre énormément de possibilités aux femmes", souligne Vincent Gorce, qui voit dans cette mixité une clé de la cohésion d’équipe.

De l’emploi local à la performance durable

Au‑delà de la réussite humaine, le CRVO de Lens s’impose comme une référence industrielle avec 130 vé­hicules reconditionnés chaque jour et revendique le titre de plus gros site européen de consommation de peinture (hors première monte).

"Ma plus grande fierté, confie Vincent Gorce, c’est de redonner des perspectives à des personnes qui vou­laient changer de vie. Ce projet prouve qu’on peut allier performance économique et impact social réel." En 2024, 17 nouveaux collaborateurs ont été embauchés et cette année, 17 alter­nants sont d’ores et déjà recrutés.