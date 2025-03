Le groupe de distribution et la start-up soutenue par Michelin et Aliapur ont signé un accord de partenariat. Meet Tire fournira des pneus de réemploi pour équiper 20 % des véhicules d’occasion passant par les CRVO, les usines de reconditionnement d'Emil Frey France.

Dans les CRVO, Meet Tire pourrait atteindre 20 % de pénétration avec ses pneus de réemploi. ©CRVO

La pièce de réemploi est-elle en train de convaincre les décideurs sur les chaînes de reconditionnement des véhicules d'occasion ? C'est ce que laisse penser l'annonce faite, le 25 mars 2025, par Emil Frey France et Meet Tire. Le groupe de distribution et la start-up portée par Michelin et Aliapur ont signé un accord prévoyant une coopération au sein des CRVO, les usines de reconditionnement.

L'objectif de ce rapprochement est affiché. Emil Frey France et Meet Tire ont l'ambition d'atteindre un taux d'utilisation de 20 % de pneus de réemploi pour remplacer les pneumatiques des véhicules d'occasion, lors de leur passage dans les usines. À la tête des CRVO, on y voit une alternative crédible, plus attractive financièrement, mais qui ne porte pas atteinte à la qualité du reconditionnement.

Pour sa part, Meet Tire s’appuie sur la norme AFNOR T47-749. Celle-ci se compose de douze points de contrôle, garantissant la qualité et la sécurité des pneus de réemploi. La norme se concentre sur la traçabilité, le contrôle de l’aspect général du pneu, diverses vérifications (talon et tringle, intégrité de carcasse, étanchéité…), la conformité des marquages réglementaires, l'état de la bande de roulement ou encore l'absence de preuve de réparation et les conditions de stockage.

Une montée en régime dans les usines

À l’automne 2023, une phase de test a été déployée au sein du CRVO d’Ingrandes (36). Après des résultats prometteurs, le test a été étendu au site de Lens (62) pour un déploiement rapide dans les mois à venir. L’offre Meet Tire représente désormais près de 15 % des volumes de pneumatiques consommés dans les usines d'Emil Frey France.

"Le concept et l’activité mêmes de CRVO justifient complètement le fait de penser à l’utilisation de pneus de réemploi dans nos reconditionnements, commente Jean-François Cler, directeur du pôle CRVO. La rencontre et la collaboration avec Meet Tire est une formidable opportunité de créer une nouvelle alternative, un complément à l’utilisation de pneus neufs dans notre chaîne de valeur qui vient ainsi nourrir notre démarche de réduction de notre empreinte carbone".