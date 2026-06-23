Marché automobile : la croissance européenne profite aux électriques et aux constructeurs chinois

L'électrification du marché automobile poursuit sa progression en Europe, selon les derniers chiffres communiqués par l'ACEA. Sur le seul mois de mai 2026, les voitures 100 % électriques ont progressé de 43 % sur le marché de l'Union européenne, représentant plus de 21 % des immatriculations.

Depuis début 2026, les proportions sont identiques. Les électriques à batterie dépassent désormais les 20 % de part de marché et connaissent une amélioration de leur mise à la route de presque 36 % par rapport à 2025. Les incertitudes qui persistent sur la fin de la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz continuent d'alimenter ce segment de marché.

Une croissance de 4 % depuis le début de l'année

À elles seules, l'Italie, la France et l'Allemagne représentent les deux tiers des immatriculations de véhicules électriques depuis début 2026, avec des croissances spectaculaires, respectivement de 75,7 %, 55,4 % et 40,9 % par rapport à l'année dernière.

Au global, toutes énergies confondues, le marché européen s'est redressé de 4 % depuis l'année dernière. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Depuis le début de cette année, la croissance du marché allemand (+3,6 % et 1,18 million d'immatriculations) ou encore celle de l'Italie (+9,4 % et 789 800 immatriculations) montrent une nouvelle fois les difficultés du marché français, qui reste en retrait de -0,6 % avec 668 378 nouvelles cartes grises.

Les immatriculations de véhicules thermiques sont quant à elles en net recul : la part de marché combiné des diesel et des essences tombe à 30,1 % sur l'ensemble du début d'année, contre 38 % à la même époque l'année dernière. Parmi tous les pays de l'Union européenne, c'est en France que la chute est la plus brutale : les immatriculations de véhicules essence ont plongé de 36,8 % depuis le début de l'année. L'hybride demeure le choix privilégié des acteurs, captant 37,8 % du marché européen.

Les ventes de véhicules hybrides rechargeables électriques ont légèrement ralenti pour le mois, avec un gain de 15 %. Le marché des PHEV a augmenté de 26 % sur l’année.

Stellantis porté par Fiat

Cette croissance globale de 4 % du marché sur les cinq premiers mois de l'année 2026, à 4,75 millions d'unités, masque cependant une recomposition des forces en présence. Si les grands groupes européens conservent leurs positions dominantes, la dynamique profite de plus en plus aux constructeurs chinois et aux spécialistes de l'électrique.

Avec 1,27 million d'immatriculations entre janvier et mai, le groupe Volkswagen reste largement leader du marché européen, représentant 26,7 % des ventes. Le constructeur allemand progresse toutefois moins vite que le marché (+1,5 %) et voit sa part de marché reculer de 0,7 point. Derrière cette performance se cachent des situations contrastées : Skoda (+11,9 %) et Audi (+7,5 %) soutiennent la croissance du groupe, tandis que Volkswagen (-3,8 %), Cupra (-7,8 %) et surtout Porsche (-15,9 %) reculent.

Stellantis s'impose comme le principal bénéficiaire parmi les grands groupes européens. Avec 794 708 immatriculations, le constructeur affiche une progression de 5,7 %, supérieure à celle du marché, et porte sa part de marché à 16,7 %. Cette performance repose essentiellement sur le redressement spectaculaire de Fiat (+30,8 %) ainsi que sur la bonne tenue d'Opel/Vauxhall (+18,3 %) et de Citroën (+6,9 %). En revanche, Peugeot poursuit son repli (-6,4 %), tandis qu'Alfa Romeo (-22,6 %) et DS (-20,1 %) traversent une période particulièrement difficile.

À l'inverse, Renault Group connaît un début d'année plus compliqué. Les immatriculations du groupe reculent de 6,2 % à 484 717 unités, faisant passer sa part de marché de 11,3 à 10,2 %. La baisse provient principalement de Dacia (-12,7 %), dont les performances exceptionnelles enregistrées l'an dernier créent une base de comparaison difficile. Renault limite les dégâts avec un recul limité à 1,2 %, tandis qu'Alpine poursuit sa montée en puissance (+15 %).

Parmi les constructeurs asiatiques, Toyota conserve sa place parmi les poids lourds européens mais cède du terrain. Le groupe japonais enregistre une baisse de 2 %, à 335 973 unités, malgré la popularité persistante de ses motorisations hybrides. Même constat pour Hyundai Group (-2,7 %), pénalisé par le recul de Hyundai (-10,4 %), que la progression de Kia (+5,2 %) ne suffit pas à compenser.

Du côté des marques premium, BMW réalise l'une des meilleures performances du secteur. Le groupe progresse de 3,9 %, pratiquement au rythme du marché, grâce notamment à Mini (+14,5 %). Mercedes-Benz affiche également une croissance solide (+3,2 %).

Les marques chinoises montent en puissance

Mais l'événement majeur de ce début d'année reste l'accélération des constructeurs chinois. BYD franchit un nouveau cap avec près de 100 000 immatriculations dans l'Union européenne et une progression de 158,9 %. Le groupe atteint désormais 2,1 % de part de marché et se rapproche des volumes réalisés par des acteurs historiques comme Ford ou Tesla.

La croissance est encore plus spectaculaire chez Chery. Porté par les lancements des marques Omoda et Jaecoo, le constructeur voit ses immatriculations bondir de 265 %, à plus de 65 000 unités. Leapmotor, dont la distribution européenne est assurée par Stellantis, affiche quant à lui la plus forte progression du classement avec une hausse de plus de 530 %, même si ses volumes restent encore modestes.

À l'opposé, plusieurs constructeurs historiques continuent de perdre du terrain. Ford enregistre une chute de 21,3 % de ses volumes, tandis que Nissan recule de 6,8 %. Mitsubishi poursuit son désengagement progressif du marché européen avec une baisse de 44,3 %. Quant à Jaguar, dont la gamme est en pleine transition avant son repositionnement électrique, la marque ne totalise plus que deux immatriculations sur les cinq premiers mois de l'année.

Retrouvez ici tous les chiffres de l'ACEA.