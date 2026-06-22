ABVV réinstalle Seat-Cupra dans le Val-d'Oise

ABVV vient de doubler sa mise chez Seat et Cupra. Le groupe de distribution a officialisé, lundi 22 juin 2026, l'ouverture d'une concession à Saint-Ouen-l'Aumône (95). Il s'agit de la seconde affaire aux couleurs des marques espagnoles à son actif après celle d'Épinay-sur-Seine (95), inaugurée en 2021.

La famille Izikian a fait le choix d'un emplacement au cœur de la Cité de l'Auto, place forte du commerce de véhicules au nord de Paris. Un environnement que le groupe présidé par Grégoire Izikian connaît très bien pour y distribuer Volvo depuis des années. Et rappelons que l'opérateur a récupéré dans cette même ville le panneau Jaguar Land Rover, en 2025.

Seul concessionnaire dans le Val-d'Oise

Ce projet fait suite à la reprise de Seat-Cupra auprès du groupe Vauban, l'a passé. Pour concrétiser le déménagement, ABVV a fait l'acquisition d'un bâtiment précédemment exploité comme un site E.Leclerc Drive, voisin justement de la concession Volvo. Une structure de 1 800 m2 érigée sur un terrain de quelque 5 000 m2 qui aura demandé trois mois de travaux de réaménagement et abritera une équipe de huit collaborateurs.

"Au-delà de la dimension opérationnelle, cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie immobilière et patrimoniale de long terme visant la consolidation territoriale dans le nord parisien", a commenté Vrej Izikian, membre de la fratrie en charge des finances et du contrôle de gestion, sur sa page LinkedIn.

Contacté par nos soins, Bedros Izikian, directeur général du groupe, a révélé que durant la première année, il sera question de livrer 400 VN des deux marques cumulées et 200 voitures d'occasion. Soulignons qu'au titre de l'année 2025, la famille a rapporté un score de 250 immatriculations de Cupra et 200 unités de Seat. Retenons surtout que le groupe dote ainsi les deux marques espagnoles de l'unique lieu de distribution dans le département du Val-d'Oise. Il 'existe par ailleur qu'un seul point de service, à Villaines-sous-Bois (95).

Certains se souviendront que Bedros Izikian, directeur général du groupe, avait manifesté son envie de développer les activités du groupe dans l'environnement de Volkswagen Group. Dans ce but, il avait notamment entamé des négociations infructueuses pour prendre la suite de l'aventure de Skoda à Saint-Ouen-l'Aumône.