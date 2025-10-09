BYD : le groupe Bodemer passe à la vitesse supérieure

Deux ans après sa création, Electrik Automobile accélère. La filiale dédiée à l'électrique du groupe Bodemer restructure ses sites BYD de Rennes (35), Caen (14) et Cherbourg (50) pour accompagner une croissance soutenue dans le Grand Ouest.

Deux ans après son lancement en 2023, Electrik Automobile, la filiale 100 % électrique du groupe de distribution Bodemer, poursuit son expansion. Les concessions BYD de Rennes (35), de Caen (14) et de Cherbourg (50) déménagent vers de nouveaux sites, reflet d’une croissance rapide et d’une stratégie de consolidation régionale.

Créée à l’été 2023 avec un premier site à Rennes, Electrik Automobile s'est rapidement développée dans le Grand Ouest. En deux ans, le réseau compte désormais dix points de vente répartis entre Bretagne (Saint-Brieuc, Quimper, Brest, Lorient et Vannes), Normandie (Caen et Cherbourg) et Pays de la Loire (Rennes, Nantes et Angers), et a livré plus de 500 véhicules en 2024, un volume déjà égalé à mi-2025.

"Cette montée en puissance s’accompagne aujourd’hui d’un réajustement logistique et commercial, avec des implantations repensées pour renforcer la visibilité, le confort client et la performance opérationnelle", indique le distributeur.

Nouveaux standards

Le groupe Bodemer déménage donc BYD Rennes à Cesson-Sévigné, au cœur du pôle automobile de la métropole. Situé face à la plus grande concession Mercedes de France, ce nouvel espace bénéficie d’une visibilité accrue et de meilleures conditions d’accueil.

Dans le détail, l’établissement adopte les standards les plus récents de BYD, à savoir un atelier plus spacieux avec un technicien dédié, des espaces clients modernisés et une logistique simplifiée avec livraison directe sur site. Avec le même objectif, les sites de Caen et Cherbourg suivront à l’automne, avec des déménagements vers des locaux plus modernes offrant une meilleure visibilité.

Les bons débuts d’Electrik Automobile reposent sur les sociétés qui représentent près de 50 % des ventes de la structure. "Ce développement rapide n’est pas un hasard, explique Karim Benoît, directeur d’exploitation d’Electrik Automobile. Il s’appuie sur la solidité du groupe Bodemer, sur l’agilité de nos équipes et sur l’accueil très favorable réservé aux véhicules BYD. Ces nouveaux sites nous permettent d’aller encore plus loin dans la qualité de service et de poser les bases d’un réseau d’excellence dans le Grand Ouest."