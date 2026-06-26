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Distribution

Le groupe Pautric se développe aussi avec des marques chinoises

Publié le 26 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Après Polestar, faisant partie de la galaxie Geely, le groupe Pautric vient d'ouvrir un site Omoda-Jaecoo à Vannes (56). Le groupe devrait aussi bientôt représenter la marque Zeekr à Lyon (69) et à Rennes (56).
Pautric Omoda et Jaecoo
Le 1er juin 2026, le groupe Pautric a ouvert une concession Omoda et Jaecoo à Vannes (56). ©Groupe Pautric

Année 2026 chargée pour le groupe Pautric. En effet, le groupe de distribution présidé par Francis Pautric enchaîne les reprises et les ouvertures.

 

Depuis le début de l'exercice, les opérations ont été nombreuses. Il y a notamment eu le rachat des affaires JLR de Mapauto et Azur Auto dans le sud-est de la France, à Fréjus (83), Nice (06) et au Cannet (06).

 

L'ajout de marques chinoises

 

Le groupe est également devenu agent exclusif pour la marque Polestar pour la Savoie et la Haute-Savoie. Un statut notamment concrétisé avec le site Annemasse (74). La concession Volvo de Seyssinet-Pariset (38) est également tombée dans l'escarcelle de Pautric.

 

Mais la diversification du portefeuille de marques se poursuit avec l'ajout d'Omoda et Jaecoo. Ainsi, le 1er juin 2026, Pautric a ouvert le site de Vannes (56).

 

Puis, l'aventure chinoise du groupe devrait également se poursuivre avec la marque premium du groupe Geely, Zeekr, avec l'ouverture programmée de concessions à Lyon (69) et à Rennes (35).

 

BMW n'est jamais loin

 

Également présent en Belgique, le groupe Pautric est devenu le représentant officiel de Bovensiepen Automobile dans le pays.

 

Fondée par les héritiers de Burkard Bovensiepen, créateur d’Alpina en 1965, la jeune marque a fait ses débuts en mai 2025.

 

Comme Alpina, aujourd'hui dans le giron de BMW, Bovensiepen Automobile jette son dévolu sur des modèles de la marque à l'hélice qu'elle veut rendre très exclusifs.

 

En 2025, le groupe Pautric, qui est le plus gros distributeur BMW en France, a écoulé 21 000 véhicules neufs, avec ses 31 sites en France et en Belgique, et réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros.

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