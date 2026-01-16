Avec le rachat de Mapauto, Pautric change de dimension chez Jaguar Land Rover
Sur la Côte d’Azur, le réseau Jaguar Land Rover poursuit sa recomposition. Selon l'Autorité de la concurrence, les concessions de Fréjus (83) et du Cannet (06), exploitées par un seul et même acteur, le groupe Mapauto, sont sur le point d'être rachetées par le groupe Pautric.
Pour rappel, le site de Fréjus était historiquement géré par le groupe Mapauto. À cette implantation s’est ajoutée celle du Cannet, qui dessert le bassin cannois. Cette adresse, auparavant détenue par la société Azur Autos, a été reprise par Mapauto dans le cadre d’un mouvement de concentration engagé en 2022. À l'époque, Harold et Jordan Bakalian, respectivement président et directeur général de Mapauto, avaient racheté cette concession au groupe allemand Cloppenburg qui se désengageait du marché français.
Multiplier les ventes par deux
Ce rachat va permettre à l'acteur nantais de doubler ses ventes avec le constructeur britannique. En 2024, il a en effet commercialisé 336 véhicules (chiffres constructeur), se plaçant à la neuvième place du classement des dix premiers distributeurs Jaguar Land Rover de France. Il distribue Jaguar Land Rover en Isère (38), à Crolles et en Haute-Savoie (74), à Annecy et à Annemasse. De son côté, le groupe Mapauto, avec ses deux adresses, avait mis à la route près de 700 véhicules, se positionnant dans le top 5.
Dans le dernier classement du Journal de L'Automobile des cent premiers distributeurs, le groupe présidé par Francis Pautric a réalisé un chiffre d'affaires de 916 millions d'euros en 2024. Premier distributeur BMW de France, il a commercialisé au total près de 13 000 véhicules neufs. Distributeur également de Volvo, il est présent à Rennes (35), Nantes (44) et Laval (53), en ex-région Rhône-Alpes, dans les Alpes-Maritimes (06) et en Belgique.
