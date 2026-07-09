Avec le Shark, BYD veut croquer le Ford Ranger

BYD annonce l’arrivée sur le sol européen du Shark. Ce pick-up embarque la technologie hybride du constructeur chinois, qui lui permet d’évoluer jusqu’à 90 km en tout électrique, tout en développant 436 ch. De quoi faire de l’ombre à la référence du marché, le Ford Ranger ?

BYD va importer son pick-up hybride Shark en Europe. ©BYD

BYD entend bien attaquer le marché européen de toutes parts. Le résultat est déjà visible sur les voitures particulières, avec près de 14 000 livraisons en France au premier semestre 2026, soit autant que sur l’ensemble de l’année 2025. À l’échelle continentale, ce sont près de 100 000 immatriculations qui avaient été recensées à fin mai.

La prochaine étape pour le constructeur chinois est déjà en vue. Il vient d’annoncer l’arrivée prochaine du Shark sur le sol européen. Ce pick-up "superhybride" sera commercialisé dans un premier temps au Royaume-Uni, avant d’être lancé sur d’autres marchés au second semestre 2026. "Nous travaillons pour le faire venir en France", nous assure un responsable de BYD dans l’Hexagone.

90 km d'autonomie en électrique

Toujours est-il que sur le papier, le Shark a tout pour venir enquiquiner le Ford Ranger, souvent considéré, à juste titre, comme la référence de la catégorie. Un statut renforcé avec l’ajout récent d’une proposition hybride rechargeable. La concurrence (Toyota Hilux, Isuzu D-Max) mise quant à elle sur du 100 % électrique en guise de solution alternative.

Faisons plus amplement les présentations. Le Shark est un pick-up double cabine (cinq places) long de 5 457 mm avec un empattement de 3 260 mm. Sa charge utile s’élève à 790 kg et sa capacité de remorquage à 2 500 kg. Pour les fins connaisseurs, ses angles d’attaque et de fuite sont respectivement de 31° et de 19,3°.

Là où il se démarque de la concurrence, c'est sa motorisation hybride, la même que la gamme de voitures particulières du constructeur. Chaque essieu dispose de son moteur électrique, de 231 ch à l’avant et de 204 ch à l’arrière. Vient s’ajouter un moteur essence 1,5 l turbo de 150 ch, qui fait principalement office de générateur d’électricité en vue d’alimenter les moteurs ou la batterie de 32,2 kWh.

Au bout du compte, le pick-up développe une puissance cumulée de 436 ch (650 Nm de couple, 180 km/h en vitesse de pointe), de quoi réaliser un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement. Mais l’essentiel est ailleurs, puisque le Shark a surtout la capacité de rouler jusqu’à 90 km en tout électrique. Soit le double d’un Ranger PHEV. Avec la batterie chargée et le réservoir plein (60 litres), son autonomie totale grimpe à 675 km.

23 g/km de CO2 !

Fort d’une telle technologie, le pick-up chinois bénéficie d’une homologation très avantageuse. Il émarge à 23 g/km de CO2 et 3,5 l/100 km en cycle mixte WLTP. BYD annonce en outre une consommation de 9,6 l/100 km lorsque la batterie est vide. Il est donc préférable de la charger lorsque cela est possible. L’opération consistant à passer de 30 à 80 % de charge nécessite 21 minutes en courant continu (55 kW).

Ajoutons que le Shark, grâce à ses trois moteurs, bénéficie d’une transmission intégrale intelligente avec différents paramétrages en fonction du terrain pratiqué (sable, boue, neige, gravier). Le conducteur peut également choisir son mode de conduite.

En mode EV, les moteurs électriques assurent seuls la propulsion du véhicule. En mode HEV série, le moteur essence produit de l’électricité afin d’alimenter le moteur électrique ou de recharger la batterie. Lors de fortes accélérations, le véhicule peut passer en mode HEV parallèle, permettant au moteur thermique et aux moteurs électriques de fonctionner conjointement pour propulser le véhicule.

Le Shark, c’est aussi un habitacle moderne avec un écran tactile de 15,6 pouces, un combiné d’instruments de 10,25 pouces, un affichage tête haute, des sièges avant chauffants et ventilés ou encore un système audio à 12 haut-parleurs. Vient s’ajouter un régiment d’aides à la conduite, ainsi que la fonction vehicle-to-load (V2L) de 6 kW permettant d’alimenter des appareils électriques externes.

Reste maintenant à connaître le prix de ce pick-up, sachant que la marque de fabrique des constructeurs chinois est de se montrer particulièrement agressifs dans ce domaine.